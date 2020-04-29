Минобороны Армении определило меры безопасности на время призывной компании

29 апреля 2020, 06:42

Во время летнего призыва личный состав вооруженных сил и новобранцев обеспечат медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами, а родители призывников смогут следить за процессом по видеосвязи, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", к 28 апреля в Армении было зафиксировано 1867 зараженных, 59 из них подтверждены за сутки. Число умерших от коронавируса выросло до 30. Армения, которая уступает по численности населения и Грузии, и Азербайджану, остается лидером как по абсолютному, так и по относительному числу зараженных.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России.

Разработан план мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в армии на подготовительном этапе и во время летнего призыва, говорится в сообщении на странице в Facebook пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". Представитель ведомства отметила, что особое внимание будет уделено индивидуальной защите призывников и личного состава, обеспечивающего призыв. В частности, всем будут выдавать медицинские маски и перчатки, а также дезинфицирующие средства для рук, пояснила она.

«Ежедневно будет проводиться дезинфекция помещений и транспортных средств. По мере возможности будет минимизировано общение призывников с личным составом», - написала пресс-секретарь.

Призывников на сборный пункт будут перевозить небольшими группами, для чего будет увеличена численность транспортных средств, добавила Степанян. «Родители призывников смогут следить за процессом призыва по видеосвязи. Жеребьевку распределения по воинским частям проведут на открытой территории. Новобранцы из близлежащих к столице населенных пунктов не останутся ночевать на сборном пункте, их сразу после распределения отправят в воинские части», - указала Сепанян.

Пресс-секретарь отметила, что новобранцы с повышенной температурой будут изолированы в воинских частях на 14 дней, все это время они будут находиться под контролем медперсонала, а при необходимости протестированы (на COVID-19). "Личный состав частей, задействованный для работ с ними, перейдет на казарменное положение. Питание новобранцев будет организовано с соблюдением санитарно-гигиенических требований", - пишет Степанян.

По ее словам. летний призыв пройдет с 1 июля по 30 августа, а подготовительные работы начнутся с 1 мая.

"Кавказский узел" также писал, что в связи с распространением коронавируса в школах Армении были отменены выпускные экзамены. Решение об отмене выпускных экзаменов в школах принято, в том числе, чтобы не навредить предстоящему призыву в армию, подчеркнул глава Минобразования Араик Арутюнян.