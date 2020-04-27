Сотрудники магазинов в Южной Осетии вернулись к работе

27 апреля 2020, 11:35

В Южной Осетии, где не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, отменен запрет на работу магазинов и предприятий сферы услуг. Продавцы и стилисты во время карантина были вынуждены, по их словам, работать подпольно, чтобы не лишиться дохода.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта власти Южной Осетии ввели на две недели карантинные ограничения, а 8 апреля президент Анатолий Бибилов подписал указ о нерабочих днях с 8 по 20 апреля. Власти пообещали сохранить зарплату тем, кто принудительно отправлен отдыхать.

К вечеру 26 апреля в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, было зафиксировано 3887 случаев заражения коронавирусом. При этом Южная Осетия о выявлении инфицированных не сообщала. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России, а о динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Власти Южной Осетии разрешили с 26 апреля открыть хозяйственные магазины и объекты сферы бытовых услуг, сообщил 24 апреля на заседании оперативного штаба президент Анатолий Бибилов. "В республике не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Поэтому можно позволить предпринимателям начать зарабатывать", - передал слова Бибилова корреспондент "Кавказского узла".

Владелица магазина одежды Анжела призналась, что была вынуждена время от времени открывать магазин. "Прямо перед этим коронавирусом я привезла из Турции товар на 500 тысяч рублей под реализацию. То есть я пока деньги за этот товар не отдала своему поставщику. И вся весенняя коллекция у меня простояла взаперти. Конечно, я открывала магазин "по звонку постоянных клиентов", чтобы совсем уж не обанкротиться. Но это капля в море", - сказала Анжела корреспонденту "Кавказского узла".

Вынуждена была подрабатывать и работница одного из салонов красоты Карина. "Всем нам надо кормить семью. Хозяйка салона освободила нас от аренды на период ограничительных мер, но жить мне надо. И мы принимали по 2-3 клиента в день. Закрываешь снаружи дверь салона, спускаешь жалюзи, запираешь на себя двери и внутри тихо стрижешь и делаешь прически. Главное, чтобы милицейский патруль не засек", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла", добавив что "тайком работали" в Цхинвале и сотрудники других салонов и магазинов.

Водителей фур перевели из больничных палат в гостиницу

Несмотря на то, что в Южной Осетии пока не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, граница с Россией остается временно закрытой до 12 мая. Водителям фур, которые доставляют в Цхинвал продукты, запрещено выходить из кабин на пути от пункта пропуска до здания гостиницы, куда они направляются на карантин после доставки товара. Карантин водители проходят в здании гостиницы "Алан" в Цхинвале.

Изначально они находились на карантине под наблюдением врачей в больнице, однако, по словам врачей, шесть водителей распивали в палате спиртное, нарушив таким образом правила карантина. "Они не прислушивались к нашим просьбам убрать спиртное. Тогда нам пришлось вызвать сотрудников правоохранительных органов. После этого инцидента всех водителей переместили на карантин из больницы в гостиницу", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" медсестра больницы Аза.

Один из водителей Анзор Санакоев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что с коллегами, находясь на карантине, "выпили по рюмке". "Я вообще живу в Северной Осетии, но иногда занимаюсь грузоперевозками. Мне заказали доставку товаров. По дороге я сутки простоял на югоосетинском пункте пропуска в ожидании, когда меня пропустят. Когда, наконец, приехал, меня доставили в больницу после разгрузки машины на карантин", - рассказал Санакоев.

По его словам, в больничных палатах он встретил водителей, которые ужинали и предложили ему выпить спиртного и закусить. "Я, конечно, присоединился, и мы выпили по одной рюмке. Внезапно к нам заявился отряд ОМОН, отвезли на освидетельствование, потом в следственный изолятор... Мы там пробыли сутки. А потом перевели в гостиницу", - рассказал водитель.

Граждане, которые находятся на принудительном карантине, должны находиться в палате поодиночке и не нарушать режим. Исключение врачи делают для родителей с малолетним ребенком, им разрешается находиться с ребенком в одной палате, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" главный санитарный врач Южной Осетии Марина Кочиева.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, опубликованы в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина приведена в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".