Возобновлена торговля на аграрных рынках в Грузии

27 апреля 2020, 20:41

Аграрные рынки открытого типа сегодня возобновили работу в Тбилиси, Батуми, Телави и других городах Грузии. Разрешение на оптовую торговлю на тбилисском рынке "Дезертирский" вызвало протест у продавцов розничных товаров.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля правительство Грузии анонсировало план поэтапной отмены ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Первый этап был запланирован на 27 апреля - 10 мая. С сегодняшнего в Грузии дня разрешены поездки на легковых машинах и такси, сняты ограничения на интернет-торговлю и доставку продуктов. Кроме того, на два дня снят запрет на выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси.

26 апреля общее число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 485. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Рынок в Телави продолжил работу после протеста продавцов

На рынке "Дезертирский", который открылся сегодня утром, разрешена только оптовая торговля. Это вызвало недовольство продавцов розничного рынка. Они заявляют, что готовы следовать всем правилам и рекомендациям. "Мы снова не можем работать, и сейчас мы ждем ответа от администрации рынка, когда нам разрешат работать. Но ответа нет", - сказал один из продавцов в эфире "Мтавари архи".

На "Дезертирский" стали приезжать посетители. Автомобили, въезжающие на территорию, дезинфицируются, передает информацию телеканала корреспондент "Кавказского узла".

"Центральный рынок Телави сегодня открыли, но, так как многие продавцы не соблюдали рекомендации, у них не было перчаток и масок, базар пришлось закрыть", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" начальник пресс-службы мэрии Телави Нона Гогитишвили.

Однако позднее, по ее словам, из-за протеста продавцов, рынок вновь открыли до конца дня, чтобы торговцы смогли реализовать продукцию. "Но неясно, откроется ли телавский базар завтра. Это решит Национальное агентство по продовольствию. Мэрия будет следовать их рекомендациям", - сказала Нона Гогитишвили, отметив, что в Телави нет ни одного заболевшего коронавирусом.

Администрация рынка, в свою очередь, утверждает, что решение открыть рынок было неожиданным, но все профилактические требования были выполнены. "Несколько продавцов были без масок, один продавец забыл надеть перчатки, поэтому Национальное агентство по продовольствию оштрафовало нас на 3000 лари", - сказал представитель администрации рынка в эфире телекомпании "Имеди".

Министр указал на нарушения в работе рынков

В Батуми сегодня открыты аграрный и рыбный рынки. При этом функционируют только открытые торговые зоны. Продавцы проходят термоскрининг. Передвигаться по рыночной площади можно только в перчатках и масках. Все автомобили, въезжающие на рынок, здесь также дезинфицируются. По данным Министерства сельского хозяйства Аджарии, торговля будет вестись в соответствии со всеми рекомендациями и продаваться будут только нескоропортящиеся продукты, передает "Рустави 2".

Аграрный рынок в Поти не прекращал работу, поскольку там были соблюдены все профилактические меры, включая дезинфекцию, термическую обработку бумажных денег, обеспечение потребителей одноразовыми перчатками и другое, сообщили в эфире "Рустави 2" представители администрации рынка.

Министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили рассказал, что в Грузии зарегистрированы 80 аграрных рынков, однако "большинство из них не соответствуют требованиям". "Эти требования касаются отслеживания состояния здоровья торгового персонала, а также санитарного состояния продукции, надлежащего выполнения дезинфекционных работ, термоскрининга и правил, установленных при чрезвычайной ситуации", - пояснил он.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, опубликованы в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина приведена в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".