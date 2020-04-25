Минобороны Нагорного Карабаха заявило о 180 обстрелах со стороны Азербайджана

25 апреля 2020, 14:16

Военнослужащие Азербайджана 180 раз нарушили режим прекращения огня на линии фронта за неделю, заявило министерство обороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", с 12 по 18 апреля Нагорный Карабах насчитал 180 обстрелов со стороны Азербайджана.

"С 19 по 15 апреля азербайджанская сторона более 180 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана, выпустив в направлении армянских позиций порядка 3500 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - говорится в сегодняшнем сообщении Минобороны Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Оборонное ведомство напомнило, что 21 апреля военные Армии обороны Нагорного Карабаха сбили "принадлежащий вооруженным силам Азербайджана" беспилотник, который "пересек воздушную границу с разведывательной целью".

Минобороны Азербайджана сегодня к 14.00 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте. При этом азербайджанская сторона сегодня заявила о пулеметных обстрелах со стороны Армении, насчитав 24 нарушения режима прекращения огня за сутки.