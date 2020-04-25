25 апреля 2020, 14:16
Минобороны Нагорного Карабаха заявило о 180 обстрелах со стороны Азербайджана
Военнослужащие Азербайджана 180 раз нарушили режим прекращения огня на линии фронта за неделю, заявило министерство обороны Нагорного Карабаха.
Как писал "Кавказский узел", с 12 по 18 апреля Нагорный Карабах насчитал 180 обстрелов со стороны Азербайджана.
"С 19 по 15 апреля азербайджанская сторона более 180 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана, выпустив в направлении армянских позиций порядка 3500 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - говорится в сегодняшнем сообщении Минобороны Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".
Оборонное ведомство напомнило, что 21 апреля военные Армии обороны Нагорного Карабаха сбили "принадлежащий вооруженным силам Азербайджана" беспилотник, который "пересек воздушную границу с разведывательной целью".
Минобороны Азербайджана сегодня к 14.00 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте. При этом азербайджанская сторона сегодня заявила о пулеметных обстрелах со стороны Армении, насчитав 24 нарушения режима прекращения огня за сутки.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.
Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".
Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"