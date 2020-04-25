Азеррбайджанские военные. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана, https://mod.gov.az

25 апреля 2020, 10:02

Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах на линии фронта

Армянские военные 24 раза за сутки нарушили режим прекращения огня, применив крупнокалиберные пулеметы, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 24 апреля Азербайджан сообщил о 25 обстрелах своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которая находится под контролем Нагорного Карабаха, следует из сообщения на сайте ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 10.02 мск 25 апреля не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения конфликта, которое произошло в апреле 2016 года, стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Нарушения режима прекращения огня фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Азербайджан обвинил Армению в обстреле двух сел", "Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта".

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