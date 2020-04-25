Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах на линии фронта

25 апреля 2020, 10:02

Армянские военные 24 раза за сутки нарушили режим прекращения огня, применив крупнокалиберные пулеметы, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 24 апреля Азербайджан сообщил о 25 обстрелах своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которая находится под контролем Нагорного Карабаха, следует из сообщения на сайте ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 10.02 мск 25 апреля не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

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