Азербайджан насчитал 25 обстрелов за сутки

Армянские военные 25 раз нарушили режим прекращения огня, используя снайперские винтовки, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 апреля Азербайджан заявил о 23 обстрелах со стороны Армении.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, позиции азербайджанской армии были обстреляны со стороны сел Кенгерли Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении на своих сайтах сегодня к 09.00 мск не прокомментировали это заявление.

После нескольких дней вооруженного противостояния в апреле 2016 года стороны карабахского конфликта заключили перемирие, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" публикует новости о событиях в зоне карабахского конфликта на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".