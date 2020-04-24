Военнослужащие армии защиты Карабаха. Фото: пресс-служба МО Армении http://www.mil.am/hy/news/7755

24 апреля 2020, 09:00

Азербайджан насчитал 25 обстрелов за сутки

Армянские военные 25 раз нарушили режим прекращения огня, используя снайперские винтовки, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 апреля Азербайджан заявил о 23 обстрелах со стороны Армении.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, позиции азербайджанской армии были обстреляны со стороны сел Кенгерли Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении на своих сайтах сегодня к 09.00 мск не прокомментировали это заявление.

После нескольких дней вооруженного противостояния в апреле 2016 года стороны карабахского конфликта заключили перемирие, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" публикует новости о событиях в зоне карабахского конфликта на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел в зоне конфликта", "Солдат-срочник погиб в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил об обстрелах двух сел со стороны Армении".

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