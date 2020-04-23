Азербайджан заявил о 23 обстрелах со стороны Армении

23 апреля 2020, 08:36

Подразделения вооруженных сил Армении 23 раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 апреля Азербайджан насчитал 24 обстрела со стороны Армении.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах Гедабекского района. Этот района Азербайджана, согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", граничит с Тавушской областью Армении.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении на своих сайтах сегодня к 08.30 мск не прокомментировали это заявление.

После нескольких дней вооруженного противостояния в апреле 2016 года стороны карабахского конфликта заключили перемирие, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" публикует новости о событиях в зоне карабахского конфликта на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".