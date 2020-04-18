18 апреля 2020, 14:24
Нагорный Карабах насчитал 1800 выстрелов со стороны Азербайджана
Азербайджанские военные за неделю 190 раз нарушили режим прекращения огня, сделав 1800 выстрелов по армянским позициям, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.
Как писал "Кавказский узел", с 5 по 11 апреля Нагорный Карабах насчитал 120 обстрелов со стороны Азербайджана.
"В период с 12 по 18 апреля азербайджанская сторона порядка 190 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана, выпустив более 1800 выстрелов по армянским позициям из стрелкового оружия различного калибра", - говорится в сегодняшнем сообщении Минобороны Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".
Минобороны Азербайджана сегодня к 14.20 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте. При этом, за минувшие сутки азербайджанская сторона насчитала 23 обстрела со стороны Армении.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.
Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".
Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"