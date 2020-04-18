18 апреля 2020, 14:24

Нагорный Карабах насчитал 1800 выстрелов со стороны Азербайджана

Азербайджанские военные за неделю 190 раз нарушили режим прекращения огня, сделав 1800 выстрелов по армянским позициям, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", с 5 по 11 апреля Нагорный Карабах насчитал 120 обстрелов со стороны Азербайджана.

"В период с 12 по 18 апреля азербайджанская сторона порядка 190 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана, выпустив более 1800 выстрелов по армянским позициям из стрелкового оружия различного калибра", - говорится в сегодняшнем сообщении Минобороны Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана сегодня к 14.20 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте. При этом, за минувшие сутки азербайджанская сторона насчитала 23 обстрела со стороны Армении.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Карабахский солдат ранен в зоне конфликта", "Солдат-срочник погиб в Нагорном Карабахе", "Ребенок ранен при обстреле на границе Армении и Азербайджана".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

18 апреля 2020, 14:14

18 апреля 2020, 13:46

18 апреля 2020, 13:02

18 апреля 2020, 12:15

18 апреля 2020, 11:27

  • Режим ЧП в Грузии продлен на фоне роста числа заражений

    Число инфицированных COVID-19 в Грузии выросло за сутки на 15 и достигло 385. Президент страны объявила о продлении режима чрезвычайного положения до 10 мая. Верующие во время пасхальных богослужений могут находиться во дворе церкви, не подвергая себя риску заражения, предположил представитель Грузинской православной церкви в Москве.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи