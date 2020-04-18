Нагорный Карабах насчитал 1800 выстрелов со стороны Азербайджана

18 апреля 2020, 14:24

Азербайджанские военные за неделю 190 раз нарушили режим прекращения огня, сделав 1800 выстрелов по армянским позициям, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", с 5 по 11 апреля Нагорный Карабах насчитал 120 обстрелов со стороны Азербайджана.

"В период с 12 по 18 апреля азербайджанская сторона порядка 190 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана, выпустив более 1800 выстрелов по армянским позициям из стрелкового оружия различного калибра", - говорится в сегодняшнем сообщении Минобороны Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана сегодня к 14.20 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте. При этом, за минувшие сутки азербайджанская сторона насчитала 23 обстрела со стороны Армении.