Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта

18 апреля 2020, 09:20

Позиции азербайджанской армии в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 23 раза, в том числе из снайперских винтовок, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля Азербайджан заявил о 28 обстрелах своих позиций в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией, а днем ранее – о 24 обстрелах.

Перемирие, о котором в апреле 2016 года объявили стороны карабахского конфликта, не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны".

Режим прекращения огня был нарушен за сутки 23 раза, позиции азербайджанских войск были обстреляны в том числе из снайперских винтовок, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным министерства, обстрелы велись с территории Армении и с позиций, расположенных "близ оккупированных сел". "Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении. Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году, по подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" размещает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".