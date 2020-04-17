Солдаты армии защиты Карабаха. Фото пресс-служба МО Армении

17 апреля 2020, 11:57

Азербайджан обвинил Армению в 28 обстрелах

Подразделения вооруженных сил Армении 28 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта, насчитав 24 нарушения режима прекращения огня за сутки.

С 16 по 17 апреля оборонное ведомство Азербайджана насчитало 28 обстрелов со стороны Армении. "Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Геяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 12.00 мск не прокомментировали данное заявление на своих сайтах.

Перемирие, которое стороны карабахского конфликта заключили в апреле 2016 года, не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел в зоне конфликта", "Солдат-срочник погиб в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта".

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