На улице Еревана во время карантина Фото: Hayk Baghdasaryan/ reuters

24 апреля 2020, 13:05

Три пациента с коронавирусом умерли за сутки в Армении

Число умерших от коронавируса в Армении увеличилось до 27, зараженных - до 1596, сообщил Минздрав.

Как писал "Кавказский узел", Армения оказалась лидером по количеству смертей пациентов с коронавирусом на Южном Кавказе. Общее число умерших к вечеру 23 апреля в Армении составило 24. При этом число зараженных в стране в тот день достигло 1523.

"Трое пожилых пациентов - 81, 84 и 87 лет скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией", - сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице Facebook.

По ее словам, сегодня к 11.00 по местному времени (10.00 мск) количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличились на 73 и составило 1596.

"69 пациентов выздоровели. Фактическое число больных составляет 841 пациент. Всего проведено 16 552 тестирования", - сказано в сообщении Никогосян, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

В Армении с 16 марта действует чрезвычайное положение, оно продлено до 14 мая. Чтобы пройти в аптеку или магазин, нужно подавать письменное объяснение. Ограничения на работу транспорта сохранятся минимум до конца апреля, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Правозащитники Армении указали на рост случаев бытового насилия в период карантина", "Более 50 человек в возрасте старше 70 лет выздоровели от коронавируса в Армении", "Азербайджан и Армения лидируют по числу пациентов с COVID-19 на Южном Кавказе".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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