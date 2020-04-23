Число заразившихся коронавирусом в Азербайджане выросло до 1548

23 апреля 2020, 17:04

Тридцать новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в Азербайджане, и общее число заразившихся увеличилось до 1548. Число выздоровевших достигло 948 при 20 умерших.

Как писал "Кавказский узел", на 22 апреля число инфицированных коронавирусом в Азербайджане составляло 1518, число выздоровевших - 907, а умерших - 20.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена также в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За последние сутки в Азербайджане заражены коронавирусной инфекцией 30 человек. В то же время 41 пациент после выздоровления выписан после госпитализации, сообщил сегодня Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

Общее число инфицированных, таким образом, достигло 1548. Из них 948 выздоровели, 20 –умерли. В больницах специального режима остаются 580 человек, из них 16 в тяжелом состоянии, 25 – в состоянии средней тяжести. Состояние остальных оценивается врачами как стабильное, сообщил оперштаб.

Уже восьмые сутки подряд число выздоровевших в Азербайджане превышает число новых случаев заражения. Впервые число излечившихся от COVID-19 за сутки превысило суточное число заразившихся в Азербайджане 12 апреля, на что обратил внимание автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". Во второй раз такая ситуация была зафиксирована 17 апреля

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".