Пасхальные богослужения в храмах Азербайджана прошли без участия прихожан

19 апреля 2020, 23:59

В храмах Азербайджана пасхальные богослужения в ночь на 20 апреля прошли без присутствия прихожан в связи с мерами по противодействию распространения коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", к 19 апреля число умерших от коронавируса в Азербайджане достигло 19, а общее число случаев заражения - 1398.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина, он продлен до 4 мая. Людям старше 65 лет, которые не имеют трудовых контрактов, запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С утра была создана возможность прихожанам по два-три человека посещать дворы храмов для получения освещенных куличей и прохождения обряда чтения молитв, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Бакинско-Азербайджанской епархии Русской православной церкви. Священнослужители также обеспечили меры по соблюдению социальной дистанции между участниками религиозно-праздничных процессий и при раздаче благотворительной помощи.

Главные празднества состоялись в кафедральном соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку. В этом храме прошла пасхальная литургия с участием главы Бакинско-Азербайджанской епархии – архиепископа Александра. Кроме того, пасхальные богослужения прошли в других бакинских православных церквях Баку – соборе Рождества Пресвятой Богородицы и Михайло-Архангельском храме, а также в Александро-Невском храме города Гянджи, Свято-Никольском храме в городе Хачмазе и молитвенном доме преподобного Серафима Саровского в Сумгаите.

Как проходила главная православная пасхальная служба в Баку в условиях пандемии – в фоторепортаже корреспондента «Кавказского узла»

В праздничном послании к православным Азербайджана президент страны Ильхам Алиев констатировал, что нынешний праздник проходит «на фоне грозящей человечеству пандемии».

Он также отметил, что «жители Азербайджана продемонстрируют высокую ответственность, согласие и организованность в борьбе с коронавирусом и его последствиями, и народ успешно преодолеет и это сложное испытание».

Своими воспоминаниями о праздновании православной Пасхи в Азербайджане поделился автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Христос воскрес - приветствовали утром на Пахсу мы наших русских соседей на 4-й хребтовой улице, в Баку. Воистину воскресе - отвечала тетя Дуся и выносила четвертинку высокого кулича с сахарной головой. Вкус этого мучного творения остался во мне с детства, - написал он в посте "Христос Воскрес - Воистину Воскресе по азербайджански". - Не знаю, как сейчас. Я давно не живу в бакинском дворике с тремя соседями на один туалет, а в многоэтажных многоквартирных домах отношения между соседями сейчас другие".

"Совсем кайфово происходило в досоветские времена, когда в Баку перед православными церквами выстраивались усатые полицейские и поздравляли русских, чтобы после "воистину воскресе" лезть целоваться с красивыми христианскими женщинами. В моей жизни такого удовольствия уже не было, остался кулич и целомудреные поздравилки", - вспоминает блогер.

По данным Бакинской епархии РПЦ, численность православных в Азербайджане составляет около 150 тысяч человек.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Сколько стоит побег из карантина".