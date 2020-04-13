Бразильские футболисты "Ахмата" не смогли вернуться домой из-за карантина в Чечне

13 апреля 2020, 07:31

Игроки футбольной команды "Ахмат" Фелипе Визеу, Раванели, Исмаэл Силва, а также тренер Родольфо остались в Грозном после того, как не смогли улететь в Бразилию из-за закрытия границ в России во время пандемии коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", с 5 апреля в Чечне введены жесткие карантинные меры из-за распространения вируса, въезд людей в регион ограничен, кроме тех, кто доставляет продукты, лекарства и другие жизненно важные грузы. Правоохранители по ночам патрулируют улицы в Чечне и просят местных жителей вернуться в свои дома. 6 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сделал замечание главам регионов, которые ввели запрет на выезд и въезд в регионы. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что относительно республики Мишустина ввели в заблуждение. Публичная полемика Кадырова с главой российского правительства сказалась на официальной статистике заражения коронавирусом в республике, отмечает "Новая газета".

Первый случай заражения коронавирусом в Чечне был зафиксирован 24 марта. К 12 апреля число пациентов с коронавирусом в Чечне выросло до 49, пять человек скончались, 15 - выздоровели. О динамике распространения вируса на юге России и на Южном Кавказе можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа зараженных и умерших от коронавируса в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта обновляется шесть раз в сутки. Цифры по странам Южного Кавказа основаны на данных университета Джонса Хопкинса и могут отличаться от данных грузинских властей.

"Визеу, Раванелли, а также их партнер по «Ахмату» Исмаэл Силва и работающий в грозненском клубе помощником главного тренера Родолфо пытались купить билеты в Бразилию с помощью туристических агентств, но безуспешно. Рейсов не было", - сообщил 12 апреля InoProSport со ссылкой бразильское издание Folha de S.Paulo. Не помогло спортсменам и обращение в посольство Бразилии, где им лишь посоветовали ждать.

Россия с 27 марта прекращает регулярное и чартерное международное авиасообщение, написало со ссылкой на пресс-службу правительства ТАСС.

Фелипе Визеу, который живет в Грозном вместе с женой, 10-месячной дочкой и няней, рассказал, что клуб распустил футболистов до конца апреля, "так что вернемся к тренировкам в лучшем случае в мае". "В Бразилии... наши дома и семьи, и если что-то случится, то мы хотя бы будем рядом с нашими родственниками. В Грозном же мы отрезаны от наших родных", - отметил он. "Если нет тренировок и игр, то нет смысла находиться здесь, тем более, в такой ситуации», – считает Визеу.

Он также указал, что ему сложно жить в городе во время карантина из-за незнания языка. По словам Визеу, когда он вышел из дома, чтобы купить продукты, его остановила полиция и он не смог с ними объясниться на русском языке.

Ранее глава Чечни приравнял носителей коронавируса к террористам. Он потребовал сажать в изолятор нарушителей карантинного режима, лишать их пищи и закапывать в ямах. С информацией о наказаниях, предусмотренных законами за нарушение карантина, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Визеу опроверг информацию о том, что ему некомфортно живется в Грозном во вем карантина. "Мне живется спокойно в Грозном со своей семьей, что мы чувствуем себя здесь в безопасности", - приводит его слова Bombardir.ru.

Позднее Родолфо подтвердил, что футболисты хотели уехать на родину, однако сейчас они вынуждены остаться, что ничего страшного в этом не видят. «В Грозном все просто идеально в плане безопасности.... Просто гулять нельзя. С тем, чтобы купить продукты, тоже нет проблем - у нас два магазина рядом", - цитирует его Sport24. Родолфо подчеркнул, что "зарплату (футболистам) платят вовремя, никаких проблем нет».

Жалоб со стороны футболистов руководству не поступало, приводит издание слова генерального директора клуба "Ахмат" Ахмеда Айдамирова издание. "Скорее всего, интервью просто неправильно перевели, и они говорят о том, что трудно сидеть в четырех стенах... Если надо в магазин или в аптеку, то для этого в команде есть переводчик», - сказал он журналистам.

На сайте футбольного клуба "Ахмат" комментариев относительно ситуации с бразильскими футболистами нет. При этом сообщается, что клуб продлил карантин до 2 мая.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Нынешнее свое название - "Ахмат" - клуб получил только в 2017 году. Он назван так в честь первого пророссийского президента Чечни Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы Чечни. О реакции болельщиков и жителей Грозного на переименование футбольного клуба рассказывается в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".