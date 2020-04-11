Штраф туристу из Коми указал на непродуманность карантина на Кубани

11 апреля 2020, 10:20

Сочинский суд оштрафовал за нарушение карантина сыктывкарца Сергея Сенькина, который после закрытия гостиницы поселился на пляже. Постановление губернатора о карантине не является основанием для наказания людей, не зараженных коронавирусом, настаивает Сенькин. Власти наказывают тех, кто столкнулся с трудностями из-за введенных ограничений, указал юрист Сергей Костюк.

Как писал "Кавказский узел", жители Сочи, вышедшие на улицу на седьмой день карантина, заявили, что запреты властей на передвижение без пропусков неправомерны. К 9 апреля в Сочи было выписано более 250 протоколов за нарушение режима карантина. Суды выносят решения, основываясь на противоречащих друг другу новоиспеченных правовых актах, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

C 31 марта жителям Краснодарского края запрещено покидать свои дома, передвижение на личном автотранспорте возможно в исключительных случаях на основании спецразрешений. Созданы мобильные отряды самоконтроля для патрулирования улиц и территорий общего пользования муниципальных образований. Власти края подчеркнули, что это карантин, а не режим самоизоляции, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". За соблюдением карантина в Сочи следят патрули, они проверяют документы у прохожих и просят указать причину, по которой люди находятся вне дома, рассказали жители города.

Сенькин настаивает на своей невиновности

9 апреля Лазаревский суд Сочи оштрафовал на 15 тысяч рублей 45-летнего жителя Сыктывкара Сергея Сенькина, признав его нарушителем карантина. 10 апреля Сенькин обжаловал это решение в Краснодарском краевом суде.

По словам Сергея Сенькина, он с октября 2019 года жил в отеле в поселке Сириус, еженедельно продлевая временную регистрацию. "Последняя временная регистрация в городе Сочи по адресу гостиницы у меня значилась до 4 апреля 2020 года. В ночь с 27 на 28 марта я, как и другие полторы тысячи гостей данной гостиницы, я получил sms-уведомление, в котором сообщалось, что мы должны 28 марта покинуть гостиничные номера в связи с ситуацией, связанной с короновирусом. Нам объявили, что оплаченные вперед средства вернут потом. Тех, кто не покинет гостиницу добровольно, посадят на домашний арест в гостинице и кормить не будут", - сообщил Сенькин.

Он отметил, что оплатил проживание и завтраки в гостинице вперед, до 4 апреля, но вынужден был выселиться, не получив этих денег - около четырех тысяч рублей - назад. "Около 60 человек остались, и их просто закрыли, не давая возможности выхода на улицу. Какова их судьба, мне неизвестно", - сказал Сенькин.

Сыктывкарец попытался снять номер в других гостиницах или же комнату в частном доме, но все ему отказали. "Я сел на свою машину и поехал в сторону Лазаревского района, пытаясь по пути где-то снять жилье. Улететь из Сочи у меня не было варианта: я не мог бросить машину. Прямые рейсы до Сыктывкара отменили, мне надо было бы лететь до Москвы, там бы меня сразу поместили на карантин. Я доехал до поселка Вардане, где в гостевом доме "Оазис" мне разрешили в сарае оставить свои вещи. Спал я в автомобиле возле дома", - рассказал Сергей Сенькин.

По словам Сенькина, его машина требует ремонта, на который у него нет денег. Он не стал жаловаться на жизнь на пляже. "У меня есть машина, немного бензина для обогрева и кое-какое походное снаряжение. Днем любовался морем, а ночью - звездами. Жевал барбарис и ждал, когда поспеет мушмула. В общем, устроился я неплохо. Думал, до конца очередного срока карантина протяну", - приводятся слова Сенькина в материале "«Отловили, как собаку». Предприниматель из Коми прожил 10 дней на берегу моря из-за противовирусных мер властей Кубани", опубликованном 9 апреля изданием "7х7". Сенькин также рассказал, что полицейские, которые составили на него протокол, были вежливы, напоили его чаем и дали денег на проезд в автобусе.

8 апреля Сенькин отправился в магазин, и по дороге был остановлен сотрудниками полиции, росгвардейцем и казаком. "Они были в черных масках и перчатках, и потребовали проехать с ними в опорный пункт Лоо. Я их предупредил, что у меня нет с собой документов, они в машине. Но они сказали, что мои документы им не нужны и повезли меня за несколько километров от моей машины с вещами и документами в полицейский участок. Когда они меня привезли, то стали требовать назвать имя. Я им сказал: Владимир Владимирович Путин. После чего они опять повезли меня назад. Я им представил документы. После чего они стали составлять протокол", - сообщил Сенькин.

Он утверждает, что слышал от силовиков о плане по задержанию нарушителей карантина. "Я знаю, что очень многих штрафуют, но люди молчат, боятся возражать, признают свою какую-то непонятную вину. Если уж губернатор принял такие крайние решения, он должен был продумать, как ему сделать так, чтобы люди не оказывались в ситуации бомжей", - отметил Сергей Сенькин.

Силовики в Сочи провели операцию по вывозу 28 бездомных из города. В районе Джубги лица без определенного места жительства сбежали из автобуса. Сопровождавшим автобус казакам не удалось предотвратить побег. Информация о штрафах, предусмотренных за нарушение режима карантина в разных странах мира, собрана в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Юристы сочли решение о штрафе необоснованным

Согласно протоколу об административном правонарушении, которое цитируется в постановлении суда Лазаревского района Сочи от 9 апреля, "на пляже был выявлен гражданин Сенькин С.А., который в период осуществления на территории Краснодарского края ограничительных мероприятий (карантина) нарушил требования постановления главы Краснодарского края от 31.03.2020 года".

"Сенькин С.А.в судебном заседании вину в совершении им административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ не признал, пояснив, что он не имеет места жительства на территории города Сочи. <...> Средств для приобретения билета и возврата в город Сыктывкар он не имеет и вынужден жить на пляже в хозпостройке. После карантина намерен остаться жить в городе Сочи", - говорится в постановлении суда, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Судья отказала удовлетворить ходатайство Сенькина о рассмотрении дела в Сыктывкаре, по месту его постоянной регистрации. "Дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения", - указала судья.

По словам Сенькина, незнакомые ему сочинские юристы составили и прислали ему на электронную почту жалобу на постановление суда. "И я отправил ее по электронной почте в суд, так как подать жалобу лично в моей ситуации невозможно. Суды закрыты, и есть риск, что меня опять остановят и опять оштрафуют", - пояснил Сергей Сенькин.

"Учитывая то обстоятельство, что добровольно место своего пребывания я не покидал, а был выселен принудительно из гостиницы, в моих действиях отсутствует вина в совершении вмененного мне административного правонарушения", - говорится в жалобе, предоставленной Сенькиным корреспонденту "Кавказского узла". Там также отмечается, что "постановление губернатора Краснодарского края от 31.03.2020 года № 185 само по себе не является нормативным актом в области санитарного законодательства, и без соответствующего предписания (постановления) санитарного врача не может определять санитарно-гигиенические и противоэпидемические

мероприятия"

"Кавказским узлом" опубликована справка "Коронавирус. Горячие линии", где можно найти номера телефонов для консультации по коронавирусу. В справке "Врачи про коронавирус: что делать?" собрана информация о том, как не заболеть самому и не заразить других.

В жалобе подчеркивается, что Сенькина следовало признать виновным только в случае положительного теста на коронавирус или лично полученного им предписания соблюдать карантин.

"То есть привлекаемое лицо должно нести реальную угрозу и быть инфицированным, у меня же отсутствуют какие-либо симптомы заболевания и, согласно действующим и находящимся в открытом доступе санитарным нормам, я не должен находиться на карантине", - сказано в составленной юристами жалобе.

К 9 апреля в Краснодарском крае скончались от коронавируса три человека, общее количество зараженных составило 105 человек. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа на основании данных Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

По мнению члена Краевой коллегии адвокатов Сергея Костюка, Сенькин, напротив, является потерпевшим. "Имеет место быть преступление совершенное в отношении лиц, которых лишили крыши над головой, оставив в опасном для жизни и здоровья состоянии", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист согласился с жалобой Сенькина, указав, что постановление губернатора о карантине подменяет необходимое в данном случае постановление главного санитарного врача. "Власти на случай форс-мажорных обстоятельств должны иметь резервный фонд жилья, средств для отправки гостей курорта на родину за счет бюджета. Но ведь ничего этого не предусмотрено. Более того, за свои провинности перед людьми власти их еще и штрафуют", - сказал Сергей Костюк.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".