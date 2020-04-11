Жители Фролово потребовали возобновить автобусные перевозки в Волгоград

11 апреля 2020, 07:42

Три человека провели флешмоб с требованием к властям восстановить автобусное сообщением между Фролово и Волгоградом, прерванное из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Как информировал "Кавказский узел", в Волгоградской области 31 марта введен режим самоизоляции. Постановлением губернатора с 1 до 30 апреля в области введен запрет на перевозки пассажиров на межмуниципальных регулярных маршрутах. Опрошенные "Кавказским узлом" предприниматели ранее заявили, что этот запрет лишил транспортные компании доходов, водители оказались в неоплачиваемых отпусках, при этом нет реальной помощи перевозчикам, несмотря на заверения властей.

Первый в Волгоградской области случай заражения коронавирусом был зафиксирован 24 марта. К 10 апреля в регионе насчитывалось 28 случаев заражения, пять пациентов уже выписаны из стационара. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа на основании данных Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

10 апреля трое жителей Фролово возле автовокзала провели флешмоб. Участники акции сфотографировались с плакатами в руках: "С 1 апреля мы не можем добраться до Волгограда", "Верните автобус Фролово-Волгоград", "Нам необходимо в Волгоград", после чего разошлись, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из участников флешмоба Станислав Мазур.

"Автобусы не ходят, я не могу поехать повидать семью в Волгограде. Тетка у меня не может пройти обследование по сердцу, потому что здесь больницы не работают, транспорта нет доехать до Волгограда... Ей сделали кардиограмму, ей нужно ехать в Волгоград на обследование, но мы не можем ее отвезти, ждем когда автобус запустят. Поэтому мы сделали небольшой флешмоб. Если нет собственной машины, ни приехать во Фролово, ни выехать не на чем", - сказал он.

Участник флешмоба Сергей Пшеничкин рассказал "Кавказскому узлу", что ему необходимо ездить в Волгоград для закупки материала для работы. "Как ввели самоизоляцию и убрали автобусы, добраться в Волгоград невозможно. На BlaBlaCar также поездок нет. Может, флешмоб привлечет внимание, как-то [власти] отреагируют и запустят одну-две маршрутки в день", - отметил он.

Сообщений на сайтах администрации Фролово и правительства Волгоградской области относительно требования участников акции восстановить автобусное сообщение с Волгоградом по данным на 06.15 мск 11 апреля не было.

По данным на 9 апреля, во Фролово не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, уточняется на сайте городской администрации, где власти призывают жителей соблюдать режим самоизоляции.

С 28 марта в Волгоградской области закрылись предприятия сферы торговли и услуг, кроме самых необходимых магазинов и аптек. С 16 марта в области действует режим повышенной готовности, говорится в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа". В справке "Коронавирус. Горячие линии" можно найти номера телефонов для консультации по коронавирусу. Как противостоять вирусу и не заразить других, говорится в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Информация о штрафах за нарушение режима карантина в разных странах мира собрана в справочном материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".