Учения войск радиационной и биологической защиты начались на Северном Кавказе

05 апреля 2020, 06:30

В Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне, а также в Южной Осетии специалисты радиационной, химическое и биологической защиты проводят учения на фоне распространения коронавируса на юге России.

Как писал "Кавказский узел", эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, говорится в справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа развернули в рамках учений мобильные посты защиты в регионах СКФО и Южной Осетии, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства обороны Российской Федерации 4 апреля.

Посты должны обеспечить разведку маршрутов выдвижения колонн боевой техники подразделений, которые совершают марши в районы проведения учений. Специалисты собирают пробы воздуха, воды и грунта для выявления источников условного заражения местности.

В учениях помимо военной задействована и специальная техника, в том числе инженерно-технические передвижные комплексы химической защиты, дегазационные войсковые комплекты, авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины спецобработки техники ТМС-65У.