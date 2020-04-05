Военнослужащий подразделения РХБ защиты. Фото: Vitaly V. Kuzmin, https://ru.wikipedia.org

05 апреля 2020, 06:30

Учения войск радиационной и биологической защиты начались на Северном Кавказе

В Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне, а также в Южной Осетии специалисты радиационной, химическое и биологической защиты проводят учения на фоне распространения коронавируса на юге России.

Как писал "Кавказский узел", эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, говорится в справке "Коронавирус добрался до Кавказа". 

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа развернули в рамках учений мобильные посты защиты в регионах СКФО и Южной Осетии, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства обороны Российской Федерации 4 апреля.

Посты должны обеспечить разведку маршрутов выдвижения колонн боевой техники подразделений, которые совершают марши в районы проведения учений. Специалисты собирают пробы воздуха, воды и грунта для выявления источников условного заражения местности.

В учениях помимо военной задействована и специальная техника, в том числе инженерно-технические передвижные комплексы химической защиты, дегазационные войсковые комплекты, авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины спецобработки техники ТМС-65У.

Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".  Информацию о том, что нужно знать каждому, чтобы противостоять вирусу, не заразить других и легче перенести заболевание, "Кавказский узел" собрал в справке  "Врачи про коронавирус: что делать?". "Кавказским узлом" также опубликована справка "Коронавирус. Горячие линии", в которой можно найти номера телефонов для консультационной помощи о коронавирусе.

Примечание:

"Вынужденные выходные из-за коронавируса насторожили жителей юга России", "Паломники из Северного Кавказа столкнулись с угрозой отмены хаджа", "Режим повышенной готовности введен во всех регионах юга России".

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