Количество инфицированных коронавирусом в Грузии возросло до 162

05 апреля 2020, 01:26

Более пяти тысяч человек находятся на карантине по коронавирусу в Грузии, где число инфицированных достигло 162 человек.

Как писал "Кавказский узел", число инфицированных коронавирусом жителей Грузии по данным на первую половину дня 4 апреля составило 157. Зафиксирована первая смерть от коронавируса - в Марнеули умерла 79-летняя женщина.

К вечере 4 апреля общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Грузии достигло 162, информирует Национальный центр по контролю над заболеванием.

В настоящее время в режиме карантина находится пять тысяч 67 человек, в стационаре размещены 330 человек. Выздоровело – 36 человек, один человек скончался.

По данным центра, власти Грузии ожидают увеличения числа зараженных коронавирусом, так как инфекция начала распространяться и внутри страны. Ожидается, что пик заболевание достигнет во второй половине апреля, однако врачи затрудняются предположить, как долго он продлится.

За нарушение режима карантина в стране введены штрафы, а при повторном нарушении - уголовная ответственность

С 31 марта в Грузии объявлены всеобщий карантин и комендантский час. В стране запрещено передвижение любого общественного транспорта, кроме такси. Власти решили ужесточить ограничения, поскольку население не соблюдает правила карантинного режима, отмечается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Информацию о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".