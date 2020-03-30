КПП, созданный для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) в Марнеули близ Тбилиси, Грузия, 25 марта 2020 года. REUTERS/Ираклий Геденидзе

30 марта 2020, 10:39

Число случаев заражения коронавирусом в Грузии увеличилось до 98

Семь новых случаев инфицирования коронавирусом зарегистрированы в Грузии, и общее число зараженных достигло 98.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 29 марта число пациентов с коронавирусом в Грузии составило 91. Под наблюдением находились 4876 человек, в стационарах - 264, 18 пациентов выздоровели. На въездах в муниципалитеты Мегрелии решено установить блокпосты для ограничения передвижения людей, сообщили власти страны.

"Подтвержденных случаев инфицирования - 98, из них выздоровели - 18, в режиме карантина - 4978, под наблюдением 266", - говорится в сегодняшнем сообщении специально созданного правительством Грузии сайта Stopcov.ge.

Среди инфицированных есть дети, беременная женщина и сотрудники гражданского офиса Национальной гвардии. Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что с этапа "сдерживания коронавируса" страна перешла на этап "внутреннего распространения", тем самым существует большой риск полномасштабной эпидемии, пишет сегодня РИА "Новости".

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса. Что представляет собой коронавирус, и как много зараженных в регионах Южного Кавказа и юга России, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Сколько стоит побег из карантина". Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Дефицит медицинских масок из-за угрозы коронавируса обеспокоил жителей Армении", "Грузинских чиновников решено ограничить в поездках за рубеж из-за коронавируса", "Два замминистра в Грузии решили самоизолироваться из-за коронавируса".

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