Новый случай заражения коронавирусом подтвержден в Грузии

30 марта 2020, 07:58

Количество зараженных коронавирусом в Грузии достигло 91. Два пациента инфекционной больницы в Тбилиси находятся в критическом состоянии, 18 человек излечились от инфекции.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 29 марта, число пациентов с коронавирусом в Грузии составило 90 человек. На въездах в муниципалитеты Мегрелии решено установить блокпосты для ограничения передвижения людей, сообщили власти страны.

В Грузии коронавирус подтвержден еще у одного пациента, общее число зараженных, по данным на 29 марта, возросло до 91, сообщается сегодня на специально созданном правительством Грузии сайте Stopcov.ge. Под наблюдением находятся 4876 человек, в стационарах – 264 пациента, 18 человек выздоровели, отмечается на ежедневно обновляемом сайте.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса. Что представляет собой коронавирус, и как много зараженных в регионах Южного Кавказа и юга России, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Пациент с подтвержденным коронавирусом недавно приехал из Англии, написал со ссылыкой на медицинского директора Центральной инфекционной больницы Марину Эзугбая "Спутник-Грузия". По словам врача, после возвращения из-за границы он находился в самоизоляции. "Его контакты будут исследованы от начала до конца", - сказала Эзугбая.

По ее словам, из 10 результатов, которые были получены 29 марта, положительным оказался один, остальные отрицательные.

Медицинский директор также рассказала, что 47 пациентов проходят лечение в инфекционной больнице в Тбилиси, остальные 44 - в шести госпиталях в стране.

Состояние двух пациентов инфекционной больницы - критическое, еще у двоих диагностирована тяжелая пневмония, передает слова Эзугбая Interpressnews. "Состояние нового пациента... не тяжелое», - сказала медицинский директор.

"Кавказский узел" также писал, что два района региона Квемо Картли - Марнеульский и Болнисский, компактно населенные этническими азербайджанцами, закрыты на жесткий карантин. 16 неправительственных организаций призвали власти дублировать информацию о коронавирусе на азербайджанском и армянском языках, поскольку большая часть жителей этих регионов не знает грузинского. Селяне не оповещены, как надо действовать в условиях жесткого карантина, сообщили местные жители. Их беспокоит нехватка денег и продуктов, а тех, кому надо лечиться в Тбилиси, не выпускают из закрытой зоны.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана "Кавказским узлом в публикации "Сколько стоит побег из карантина". Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".