Курс грузинского лари рекордно упал после прихода коронавируса

19 марта 2020, 07:47

Национальная валюта Грузии установила новый антирекорд, ее курс упал до 3,1804 лари к доллару США. Чтобы остановить это падение, Национальный банк Грузии принял решение продать 19 марта на валютных аукционах 40 миллионов долларов США. Премьер-министр страны поручил министру сельского хозяйства сдержать рост цен на семь самых главных продуктов питания.

Как сообщал "Кавказский узел", в Грузии правительство из-за эпидемии коронавируса перешло на круглосуточный режим работы, в стране отменены все массовые мероприятия, гражданам предписано соблюдать правила самоизоляции, а полиции - следить за их исполнением. Туристический бизнес терпит убытки, работников увольняют, отели массово закрываются, рассказала сотрудница туркомпании. Паника из-за коронавируса обвалила курс нацвалюты Грузии к доллару США, заявил Нацбанк. Курс лари продолжит снижение, считают экономисты.

Установленный Национальным банком Грузии на 19 марта новый официальный курс доллара США составляет 3,1804 лари. Ранее его курс, согласно данным, опубликованным на сайте Нацбанка Грузии, был 3,0807 лари. Соответственно рост курса доллара по отношению к национальной валюте составил 0,0997 лари.

В свою очередь, новый официальный курс евро на 19 марта - 3,4997 лари. Прежний курс составлял 3, 3974 лари. Изменение официального обменного курса лари по отношению к евро составило 0,1023 лари.

Это стало новым рекордом падения национальной валюты. Курс лари по отношению к доллару США начал падать с 9 марта, когда новости о пандемии коронавируса совпали с резким падением цен на нефть на мировых рынках, и за 10 дней лари подешевел уже на 15,9 %.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. После информации о первом зараженном в Грузии границы с ней закрыли Абхазия и Южная Осетия. Подтвержденные случаи заражения коронавирусом есть в Азербайджане и в Армении, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Чтобы остановить падение лари, Национальный банк Грузии принял решение продать 19 марта на валютных аукционах 40 миллионов долларов США.

"Национальный банк выражает готовность использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, если это необходимо, для поддержки валютного рынка, включая продажи иностранной валюты. Обменные курсы валют в Грузии и других странах региона высоки, а номинальное эффективное снижение обменного курса лари обусловлено ростом инфляционных ожиданий ", - сказал 18 марта в эфире телеканала "Мтавари архи" президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Жителей Грузии беспокоит то, что изменение курса национальной валюты приводит к росту цен на продукты питания. Так, только 17 марта цена за килограмм картофеля в одном из недорогих супермаркетов увеличилась на 25 процентов с 1,6 лари до 2 лари.

Необходимо сдержать рост цен на семь самых главных продуктов питания, заявил 18 марта на брифинге в администрации правительства пресс-спикер премьер-министра Ираклий Чиковани. Соответствующее поручение премьер-министр Георгий Гахария дал министру сельского хозяйства на заседании межведомственного координационного совета.

"Премьер-министром поручено министерству сельского хозяйства начать консультации с бизнесом для сохранения цен на семь основных продуктов, чтобы колебания цен не отразились на гражданах", - сказал Чиковани.

Этой продукцией являются рис, мука, макароны, подсолнечное масло, молочный порошок и различная продукция из него, пояснил министр сельского хозяйства.

Остановка маршрутных такси также приведет к росту цен на продовольствие, считает вице-президент International Research and Forecasting Center Ника Шенгелия.

"Мэрия должна создавать продовольственные ярмарки как можно ближе к жилым зданиям во дворах или возле станций метро, чтобы продавать продукцию там. В противном случае коммерсанты получат выгоду от ограничения трафика и будут поддерживать или снова повышать цены. Это должно продолжаться до тех пор, пока ситуация не разрешится", - написал Ника Шенгелия на своей странице в Facebook.

Учредитель общественного движения "Лело" Мамука Хазарадзе заявил в эфире телеканала "Рустави 2", что его семья пожертвует 100 000 лари (около 31 000 долларов США) на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Он призвал других бизнесменов принять активное участие в борьбе с эпидемией и внести взносы в в различные фонды, созданные для помощи гражданам.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 15 марта правительство Грузии проинформировало о решении закрыть с 16 марта границу с Россией в связи с угрозой распространения коронавируса. После этого жители Тбилиси пожаловались на подорожание продуктов. Грузии не угрожает дефицит продовольствия, продуктов на складах хватит на несколько месяцев, заявили власти страны. 17 марта участники акции против повышения цен перед зданием Государственной канцелярии Грузии потребовали снизить налоги для предпринимателей и наемных рабочих, чтобы рост цен во время распространения коронавируса в Грузии прекратился.

Новости о распространении коронавируса и его влиянии на жизнь людей публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".