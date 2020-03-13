Медицинский термометр. Фото: pixabay.com

13 марта 2020, 03:54

77 человек помещены на карантин из-за коронавируса в Сочи

Первый на Кубани пациент с коронавирусом уже 7 дней находится в изолированном боксе краснодарской больницы, все его контакты под наблюдением. В Сочи на карантине находятся 77 человек, прибывших из-за рубежа.

Как писал "Кавказский узел",12 марта стало известно о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом на юге России. Коронавирусная инфекция выявлена у пациента в Краснодарском крае. Всего в России, по данным на 12 марта, зафиксировано 34 случая коронавируса.

Случаи заражения коронавирусом подтвержены в Грузии, Армении и Азербайджане. 12 марта в Азербайджане умер первый пациент с коронавирусом.

Житель Кубани, у которого выявлен коронавирус, находится в инфекционной больнице Краснодара, а все люди, которые с ним контактировали, находятся под наблюдением врачей, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница горячей линии управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю со ссылкой на своего руководителя Марию Потёмкину.

Пациент побывал в итальянском городе Верона, где находится очаг инфекции. По возвращении в Россию, 5 марта, он почувствовал себя плохо и обратился к врачам, которые изолировали его в стерильном больничном боксе. Спустя неделю, 12 марта, диагноз был подтвержден, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава Краснодарского края.

По информации ведомства, состояние пациента стабильное. Сотрудница приемного отделения инфекционной больницы подтвердила, что пациент находится на лечении, но отказалась уточнять подробности о его состоянии, ссылаясь на медицинскую тайну.

Жителям Кубани, которые вернулись из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией, рекомендовано звонить на "горячую линию" регионального Минздрава по телефону 8 8002000366 и сообщать информацию о месте и датах их пребывания в зонах риска. При появлении первых признаков респираторной инфекции - высокой температуры, головной боли, слабости, кашля, затруднений дыхания, болей в мышцах, тошноты и рвоты - следует оставаться дома и немедленно обращаться за медицинской помощью.

Во избежание заражения коронавирусом Минздрав Краснодарского края рекомендует воздержаться от посещения мест массового скопления людей и близких контактов с людьми, у которых есть признаки ОРВИ (насморк, кашель, чихание). Среди других мер - мытье рук с мылом после контактов с посторонними и дезинфекция поверхностей, к которым нужно прикасаться руками, в том числе гаджетов и оргтехники.

В Сочи по состоянию на 12 марта обследованы около 80 человек, которые вернулись из-за рубежа. Глава территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи Владимир Оробей сообщил, что на особом контроле находятся 77 человек, но подтвержденных случаев коронавируса в Сочи пока  нет, пишет 12 марта "Интерфакс-Юг".

Новости о распространении коронавируса собираются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Жители Абхазии назвали себя заложниками закрытой границы с Грузией", "Грузия ввела ограничения на въезд жителей стран Европы из-за коронавируса", "Жители Армении раскритиковали власти за недостаточные меры против коронавируса".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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