Суд отказался увеличить компенсацию матери Магомеда Долиева

12 марта 2020, 19:04

Верховный суд Ингушетии оставил в силе решение о выплате 1,5 миллиона рублей матери Магомеда Долиева, умершего после пыток.

Как сообщал "Кавказский узел", мать умершего от пыток Лемка Долиева требовала 15-миллионной компенсации, но в октябре 2019 года Магасский районный суд назначил ей в 10 раз меньшую сумму. Адвокат Долиевой обжаловал это решение.

Сегодня Верховный суд Ингушетии отказался увеличивать сумму компенсации до 15 миллионов, но согласился с требованием адвоката Лемки Долиевой, Андрея Сабинина о том, чтобы переложить обязательство по выплате денег с МВД России на федеральный Минфин. Таким образом, апелляция была удовлетворена частично.

Адвокат Андрей Сабинин сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что намерен обратиться в ЕСПЧ из-за слишком маленькой, по его мнению, суммы компенсации.

Напомним, что в июле 2018 года суд в Нальчике вынес приговор семи сотрудникам ингушского Центра "Э", признав их виновными в убийстве, вымогательстве, превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанным и других преступлениях. Согласно приговору, силовики убили 50-летнего Магомеда Долиева и пытали его жену, заподозрив их в причастности к разбойному нападению на отделение банка. На теле Долиева были обнаружены следы избиения и пыток током, хотя первоначально его смерть объясняли сердечным приступом. Обвинения в пытках в адрес сотрудников Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) в Ингушетии жертвы издевательств и их родные осмелились озвучить лишь после ареста главных подозреваемых. Проверка заявлений о пытках в Центре "Э" началась после гибели одного из задержанных. Подробнее об этом деле говорится в материале "Кавказского узла" "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии".

В разделе "Фотоальбомы" на "Кавказском узле" опубликован иллюстрированный рассказ "Я просто не боялась и шла вперед" о борьбе жительницы Ингушетии Пятимат Юсуповой, брат которой Магомед Долиев скончался после пыток в ингушском центре "Э". Юсупова предала огласке пытки и убийство своего брата и добилась заключения силовиков под стражу.