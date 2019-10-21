Мать умершего от пыток в Ингушетии отсудила у МВД полтора миллиона

21 октября 2019, 16:38

Мать Магомеда Долиева, виновными в смерти которого признаны сотрудники ингушского центра "Э", не согласилась с присужденной ей компенсацией, поскольку требовала в десять раз больше.

Как писал "Кавказский узел", мать умершего от пыток Лемка Долиева 16 мая подала иск с требованием 15-миллионной компенсации. Сестра Долиева (фамилия также упоминалась в СМИ как Далиев. - Прим. "Кавказского узла") Патимат Юсупова заявила о планах подать аналогичный иск.

Магасский районный суд Ингушетии сегодня частично удовлетворил иск 78-летней матери погибшего. "Судья в 10 раз уменьшил сумму компенсации морального вреда, которую мы просили в заявлении, поэтому мы будем обжаловать это решение в вышестоящей инстанции", - говорится в поступившем "Кавказскому узлу" сообщении адвоката пострадавшей Андрея Сабинина.

На сайте Магасского райсуда к 16.35 мск 21 октября не опубликовано информации об этом решении. Согласно данным электронной картотеки на сайте суда, сегодняшнее судебное заседание первоначально было назначено на 19 августа, но откладывалось четыре раза.

Напомним, что 27 июля 2018 года суд в Нальчике вынес приговор по делу семи сотрудников ингушского Центра "Э", обвиненных в убийстве , вымогательстве, превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанным и других преступлениях. С приговором не согласилась ни одна из сторон, но Северо-Кавказский окружной военный суд оставил его без изменения. 10 октября суд отказал в условно-досрочном освобождении бывшему главе Центра по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом управления ФСБ России по Ингушетии Тимуру Хамхоеву. Суд учел категоричную позицию потерпевших, заявила тогда сестра Долиева.

Согласно приговору, силовики убили 50-летнего Магомеда Долиева и пытали его жену, заподозрив их в причастности к разбойному нападению на отделение банка. На теле Долиева были обнаружены следы избиения и пыток током, хотя первоначально его смерть объясняли сердечным приступом. Обвинения в пытках в адрес сотрудников Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) в Ингушетии жертвы издевательств и их родные осмелились озвучить лишь после ареста главных подозреваемых. Проверка заявлений о пытках в Центре "Э" началась после гибели одного из задержанных. Кого и зачем пытали силовики, разбирался "Кавказский узел" в материале "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии".