21 октября 2019, 16:38

Мать умершего от пыток в Ингушетии отсудила у МВД полтора миллиона

Мать Магомеда Долиева, виновными в смерти которого признаны сотрудники ингушского центра "Э", не согласилась с присужденной ей компенсацией, поскольку требовала в десять раз больше.

Как писал "Кавказский узел", мать умершего от пыток Лемка Долиева 16 мая подала иск с требованием 15-миллионной компенсации. Сестра Долиева (фамилия также упоминалась в СМИ как Далиев. - Прим. "Кавказского узла") Патимат Юсупова заявила о планах подать аналогичный иск.

Магасский районный суд Ингушетии сегодня частично удовлетворил иск 78-летней матери погибшего. "Судья в 10 раз уменьшил сумму компенсации морального вреда, которую мы просили в заявлении, поэтому мы будем обжаловать это решение в вышестоящей инстанции", - говорится в поступившем "Кавказскому узлу" сообщении адвоката пострадавшей Андрея Сабинина.

На сайте Магасского райсуда к 16.35 мск 21 октября не опубликовано информации об этом решении. Согласно данным электронной картотеки на сайте суда, сегодняшнее судебное заседание первоначально было назначено на 19 августа, но откладывалось четыре раза.

Напомним, что 27 июля 2018 года суд в Нальчике вынес приговор по делу семи сотрудников ингушского Центра "Э", обвиненных в убийстве , вымогательстве, превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанным и других преступлениях. С приговором не согласилась ни одна из сторон, но Северо-Кавказский окружной военный суд оставил его без изменения. 10 октября суд отказал в условно-досрочном освобождении бывшему главе Центра по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом управления ФСБ России по Ингушетии Тимуру Хамхоеву. Суд учел категоричную позицию потерпевших, заявила тогда сестра Долиева.

Согласно приговору, силовики убили 50-летнего Магомеда Долиева и пытали его жену, заподозрив их в причастности к разбойному нападению на отделение банка. На теле Долиева были обнаружены следы избиения и пыток током, хотя первоначально его смерть объясняли сердечным приступом. Обвинения в пытках в адрес сотрудников Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) в Ингушетии жертвы издевательств и их родные осмелились озвучить лишь после ареста главных подозреваемых. Проверка заявлений о пытках в Центре "Э" началась после гибели одного из задержанных. Кого и зачем пытали силовики, разбирался "Кавказский узел" в материале "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии".

Примечание:

"Оперативник ингушского Центра "Э" открестился от участия в задержании Альберта Хамхоева", "День поддержки жертв пыток напомнил о резонансных делах на Северном Кавказе", "Свидетели подтвердили версию Альберта Хамхоева о подброшенном ему оружии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

21 октября 2019, 16:59

21 октября 2019, 16:13

21 октября 2019, 15:56

  • Защита заявила о давлении на обвиняемую по делу баксанского фонда

    У следствия есть данные о том, что жителям Баксана Хамуковым переводили деньги люди из окружения боевиков, но нет доказательств использования фондом "Одно тело" этих средств на преступные нужды, заявил адвокат. Показания Лианны Хамуковой против брата Аскера он объяснил давлением силовиков. Отец обвиняемых обратился в Правозащитный центр "Мемориал", заявив о невиновности своих детей в финансировании терроризма.

21 октября 2019, 15:38

21 октября 2019, 14:52

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи