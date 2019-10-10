Тимуру Хамхоеву отказано в досрочном освобождении

10 октября 2019, 17:20

Осужденный по делу о пытках в ингушском Центре "Э" Тимур Хамхоев получил сегодня отказ на ходатайство об условно-досрочном освобождении. Суд учел категоричную позицию потерпевших, считает родственница умершего после пыток Магомеда Далиева.

Как информировал "Кавказский узел", бывший глава Центра по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом управления ФСБ России по Ингушетии Тимур Хамхоев в июле 2017 года был приговорен к семи годам колонии общего режима по делу о пытках в ингушском Центре противодействия экстремизму. Потерпевшие выступили против условно-досрочного освобождения Хамхоева, когда тот подал прошение об этом.

Ходатайство Хамхоева рассматривал сегодня Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила. "Решением судьи ходатайство осужденного об уголовно-досрочном освобождении отклонено", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда.

Сестра убитого в результате пыток Магомеда Далиева отметила, что суд знал о позиции потерпевших. "Какое еще решение могло быть? Мне пришло письмо от суда о слушаниях. Туда я не смогла поехать, но написала официальный ответ, что выступаю против его освобождения и попросила суд не выпускать его на свободу", - рассказала Патимат Далиева корреспонденту "Кавказского узла".

Виновным в убийстве Далиева признан оперативник Алихан Беков. Он получил самое строгое наказание по делу о пытках - десять лет строгого режима. Впоследствии Беков был освобожден досрочно из-за тяжелой болезни. Президиум Верховного суда Кабардино-Балкарии отменил это решение, и 27 августа Бекова отправили в СИЗО.

По словам Далиевой, если бы суд принял другое решение по Хамхоеву, потерпевшие и их родственники обжаловали бы вердикт. "Мы все были против, чтобы он оказался на свободе, и были готовы обжаловать решение об освобождении. Пока мы против, его не смогут отпустить даже при всем желании их тейпа", - считает потерпевшая.

Комментариями Тимура Хамхоева или его представителей относительно вердикта суда "Кавказский узел" не располагает.