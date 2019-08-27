Осужденный по делу о пытках в ингушском центре «Э» этапирован в СИЗО

27 августа 2019, 17:53

Бывший начальник отдела МВД по Сунженскому району республики Магомед Беков, осужденный по делу пытках в ингушском центре «Э», этапирован в СИЗО, сообщили адвокаты потерпевших. Второй осужденный по делу, начальник республиканского центра "Э" Тимур Хамхоев, подал в суд заявление об УДО.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа стало известно, что Верховный суд Кабардино-Балкарии вернул дело о пытках в ингушском центре "Э" на новое рассмотрение, сообщил адвокат Андрей Сабинин. По его словам, осужденный по делу бывший начальник отдела МВД по Сунженскому району Ингушетии Магомед Беков задержан.

Магомед Беков, бывший начальник Сунженского отдела МВД Ингушетии, был приговорен к трем годам колонии по делу о пытках в ЦПЭ. Как и другие осужденные, он не признал вину. Суд в Нальчике в конце ноября освободил Бекова от отбывания наказания по состоянию здоровья. Представители потерпевших по делу уведомлены об этом решении не были. 19 декабря решение суда было обжаловано.

Бывший начальник отдела МВД по Сунженскому району Ингушетии Магомед Беков отправлен в СИЗО, со ссылкой на адвокатов семьи Магомеда Далиева пишет сегодня «Коммерсант». Бывшего полицейского задержали после решения президиума Верховного суда Кабардино-Балкарии, который отменил решение Нальчикского городского суда и поддержавшего его Верховного суда Кабардино-Балкарии о досрочном освобождении Бекова в виду тяжелой болезни.

В октябре 2018 года апелляционная инстанция оставила без изменений приговор начальнику ингушского центра "Э" Тимуру Хамхоеву и его подчиненным, осужденным по делу о пытках задержанных, в частности, 50-летнего Магомеда Далиева, умершего 16 июля 2016 года. 19 августа защита матери Магомеда Далиева, убедила суд привлечь Минфин Ингушетии соответчиком по иску о выплате компенсации 15 миллионов рублей в качестве морального вреда.

В жалобе адвокаты потерпевших по делу о пытках в ингушском центре «Э» указали, что Магомед Беков здоров, а документы о его тяжелой болезни сфальсифицированы, сообщает издание.

«Нальчикский городской суд, досрочно освободивший Бекова, не вправе был принимать такое решение. Теперь дело будет рассмотрено, как и положено, Нальчикским гарнизонным военным судом, который, надеюсь, вернет экс-полицейского в тюрьму»,- цитирует одного из адвокатов Хеду Ибриеву издание. По словам Ибриевой, Нальчикский гарнизонный военный суд, изначально осудивший Бекова, определил, что он может по состоянию здоровья отбывать наказание.

О том, что бывший полковник полиции Магомед Беков этапирован в колонию для бывших сотрудников силовых ведомств написал сегодня адвокат международной правозащитной группы "Агора" Андрей Сабинин в своем Telegram-канале "Сабинин на Кавказе". По данным Сабинина, Беков был отправлен 7 августа в исправительную колонию Нижнего Тагила.

Ранее, 20 августа, Сабинин сообщил, что бывший начальник центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Тимур Хамхоев, подал заявление об условно-досрочном освобождении. "То, чего так "ждали ", свершилось. Тимур Хамхоев идёт на условно-досрочное освобождение...На сегодняшний день информации об обязательном уведомлении потерпевших нет ", - написал адвокат в своем Telegram-канале.

По данным, размещенным на сайте Тагилстроевского райсуда Нижнего Тагила Свердловской области, заявление об УДО Тимура Хамхоева поступило в суд 6 августа. Рассмотрение обращения назначено на 9.00 мск 5 сентября под председательством судьи Алексея Костина.

На сайте судов Верховного суда Кабардино-Балкарии на 17.40 мск сегодня нет информации о деле Магомеда Бекова.

Обвинения в пытках в адрес сотрудников Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) в Ингушетии жертвы издевательств и их родные осмелились озвучить лишь после ареста главных подозреваемых, говорится в материале "Кавказского узла" "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии".