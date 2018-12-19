Обжаловано освобождение осужденного по делу ингушского центра "Э" Бекова

19 декабря 2018, 19:07

Представитель потерпевших Андрей Сабинин обжаловал постановление Нальчикского городского суда, который освободил осужденного по делу о пытках в ингушском центре "Э" Магомеда Бекова по состоянию здоровья.

Как писал "Кавказский узел", суд в Нальчике в конце ноября освободил начальника отдела МВД по Сунженскому району Ингушетии Магомеда Бекова от отбывания трехлетнего срока по делу о пытках в ингушском ЦПЭ по состоянию здоровья. Представители потерпевших по делу уведомлены об этом решении не были, хотя суд ранее согласился информировать их обо всех вопросах исполнения приговора силовикам.

Магомед Беков был приговорен к трем годам колонии общего режима по делу о пытках в ингушском ЦПЭ. Приговор семерым силовикам суд в Нальчике вынес 27 июля, а 25 октября Северо-Кавказский окружной военный суд оставил приговор без изменений. Все подсудимые по делу о пытках в ингушском центре "Э" полностью отвергли все обвинения.

Жалоба была подана в Верховный суд Кабардино-Балкарии, сообщил руководитель ингушской правозащитной организации "МАШР", блогер "Кавказского узла" Магомед Муцольгов.

Текст жалобы Муцольгов опубликовал в своем блоге вечером 18 декабря. В своей жалобе Сабинин указал на грубые нарушения нормы УК и УПК России, требуя отменить постановление об освобождении Бекова.

"Нальчикский городской суд назначил и провел заседание в отсутствие сведений о том, что приговор вступил в законную силу [...] Нарушены сроки назначения судебного заседания. У Нальчикского городского суда не было распоряжения о вступлении приговора в законную силу [...] Судом не исследовалась вся совокупность материалов уголовного дела, в частности заключение ГБУЗ «Онкологический диспансер» Минздрава КБР, согласно которому у М.И. Бекова не установлено заболеваний, препятствующих содержанию под стражей", - говорится, в частности, в жалобе.

Даже при наличии у осужденного заболевания, препятствующего отбыванию наказания, суд обязан был рассмотреть вопрос о замене наказания на другой вид, отмечается в жалобе.

"Не учтено мнение потерпевших, их представителей, и им не предоставлена возможность участия в судебном процессе, представления альтернативных доказательств и высказывание своего мнения. [...] Своим постановлением Нальчикский городской суд фактически амнистировал М.И. Бекова, освободив его от всей совокупности наказаний, в том числе дополнительных. Таких оснований нет и быть не может", - указал юрист.

Обвинения в пытках в адрес сотрудников Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) в Ингушетии жертвы издевательств и их родные осмелились озвучить лишь после ареста главных подозреваемых, говорится в материале "Кавказского узла" "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии".