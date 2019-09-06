Потерпевшие по делу о пытках в ингушском центре "Э" выступили против освобождения Хамхоева

06 сентября 2019, 02:55

Суд отложил рассмотрение заявления об условно-досрочном освобождении осужденного по делу о пытках в Центре противодействия экстремизму в Ингушетии Тимура Хамхоева. Суд назначил слишком мягкое наказание для Хамохоева, он не должен выйти на свободу раньше положенного срока, заявили потерпевшие.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава Центра по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Управления ФСБ России по Ингушетии Тимур Хамхоев в июле 2017 года был приговорен к семи годам колонии общего режима по делу о пытках в ингушском Центре противодействия экстремизму. В июле суд в Нижнем Тагиле удовлетворил ходатайство Хамхоева и сократил ему срок на 44 дня, сообщил адвокат потерпевших Андрей Сабинин. 20 августа стало известно, что Хамхоев подал в суд заявление об условно-досрочном освобождении.

Сотрудники ингушского Центра "Э" были признаны виновными в убийстве, вымогательстве, превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанным и других преступлениях. Суммарный срок осужденных оказался почти вдвое меньше, чем просили обвинители - 36,5 года против 70. Подсудимые полностью отвергли все обвинения. Самое суровое наказание, десять лет строгого режима, получил оперативник Алихан Беков - он был признан виновным в убийстве задержанного Магомеда Далиева. Впоследствии Беков был освобожден досрочно ввиду тяжелой болезни. Президиум Верховного суда Кабардино-Балкарии отменил это решение, и 27 августа Бекова отправили в СИЗО.

Рассмотрение заявления об условно-досрочном освобождении Хамхоева отложено "на неопределенный срок для уведомления потерпевших", - сообщил 5 сентября корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Тагилстроевского райсуда Нижнего Тагила Свердловской области.

Адвокат потерпевших Хеда Ибриева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в суд было направлено ходатайство об участии в заседании потерпевшей стороны, но ответ не был получен.

«Мы направили ходатайство об участии в заседании суда потерпевших, в частности сестры Магомеда Далиева Патимат. Суд должен был выслать ответ на ее адрес. Пока мы не его получили. Если бы заседание прошло без участия потерпевшей стороны, оно было бы незаконным», - сказала Ибриева.

50-летний Магомед Далиев был задержан силовиками по подозрению в причастности к разбойному нападению на отделение банка, он погиб от пыток в ингушском Центре противодействия экстремизму. 16 мая мать Магомеда Далиева Лемка подала к МВД Ингушетии иск на 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Аналогичный иск решила подать сестра убитого Патимат. 20 августа суд согласился привлечь Минфин Ингушетии соответчиком по иску Далиевой. Экспертиза установила, что мать Лемка Далиева пережила психологическую травму из-за смерти сына и понесла материальный ущерб в связи с потерей кормильца.

По словам адвоката, если суд условно-досрочно освободит Хамхоева, то прокуратура и потерпевшие смогут обжаловать это решение. Условно-досрочное освобождение предоставляют, когда заключенный уже отбыл треть срока, пояснила она. "Его в 2017 году приговорили к семи годам, и, скорее всего, треть срока он уже отсидел", - сказала Ибриева.

Потерпевший по делу о пытках Магомед Аушев опасается выхода Хамхоева на свободу. «Я написал заявление о том, что выступаю против досрочного освобождения Хамхоева и через своего адвоката отправил письмо в суд. Хамхоев угрожал нам во время судебного процесса, говорил, что найдет нас, когда выйдет на свободу», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По делу проходили два потерпевших, которые являются полными тезками, обоих зовут Магомед Аушев. Один из них был задержан после стрельбы из свадебного кортежа, второй подвергся пыткам из-за того, что силовики заподозрили его причастности к подрыву автомобиля одного из ингушских религиозных лидеров Ибрагима Белхороева.

По его словам, он беспокоится не столько за свою жизнь, сколько за жизнь членов своей семьи. «Я не про себя думаю. Я боюсь, что после выхода попробуют что-то сделать с моей семьей. Вот почему я не хочу, чтобы он (Хамхоев) оказался на свободе раньше времени», - отметил Аушев.

Сестра убитого в результате пыток Магомеда Далиева Патимат также против досрочного освобождения Тимура Хамхоева.

"Ему и так мало дали. Надо было пожизненный срок дать... Все потерпевшие по этому делу против его досрочного освобождения», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Она отметила, что причин бояться Хамхоева у нее нет. «Хамхоев на многое способен на свободе, но я его не боюсь. Наверное, у него должны быть поводы бояться. Ведь после освобождения, он больше не будет ходить с охраной и в сопровождении», - рассказала она, напомнив о преступлениях, причастность Хамхоева к которым установил суд. Юсупова заверила, что все пострадавшие сделают все возможное, чтобы Хамхоев вернулся в тюрьму, если вдруг суд решит освободить его условно-досрочно.

Она рассказала, что Хамхоев угрожал ей во время судебного процесса, но после вынесения приговора угроз больше не поступало. «Никто уже не пробовал давить на нас. Единственное, его родственники много клеветы пишут в мой адрес в соцсетях», - сказала Юсупова.

Напомним, адвокат Андрей Сабинин в интервью «Кавказскому узлу» "Адвокаты бьются лбом о правосудие на Кавказе" назвал приговор по делу ингушского центра "Э" мягким. «Я считаю приговор мягким, и не потому, что потерпевшие так считают. Реально сроки наказания, которые получили бывшие сотрудники ЦПЭ, весьма умеренные, но приговор уже вступил в законную силу, процесс закончен», - сказал он.

Комментариями Хамхоева или его представителей относительно решения суда отложить заседание "Кавказский узел" пока не располагает.