Аналитики сочли обновление парламента Азербайджана "сменой декораций"

10 марта 2020, 13:52

Руководство Милли Меджлиса сменилось полностью: избраны председатель и три его заместителя. При этом впервые в истории независимого Азербайджана спикером законодательного органа избрана женщина, а одним из вице-спикеров - представитель парламентского меньшинства. Но аналитики усомнились в эффективности этого руководства, заявив, что новые лица - реакционеры, а не реформаторы.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы, и ЦИК объявил о победе правящей партии "Ени Азербайджан". Активисты заявили о массовых нарушениях и фальсификациях в ходе кампании. 4 марта в Конституционный суд и администрацию президента было направлено заявление, в котором 236 кандидатов в депутаты потребовали провести выборы повторно. Конституционный суд Азербайджана признал парламентские выборы состоявшимися, несмотря на возражения сотен кандидатов.

На первом заседании Милли Меджлиса 6-го созыва сегодня избраны председатель парламента и три его заместителя. Спикером Милли Меджлиса впервые в истории независимого Азербайджана стала женщина - Сахиба Гафарова. Она избиралась депутатом парламента четвертого и пятого созывов. Гафарова - член делегации Азербайджана в ПАСЕ, доктор филологических наук, занимала должность проректора Бакинского Славянского университета.

Кандидатура Гафаровой была выдвинута партией "Ени Азербайджан", располагающей парламентским большинством. У этой партии 70 из 121 мандата. Эта же партия на пост первого заместителя председателя парламента выдвинула Али Гусейнли. Он являлся депутатом Милли Меджлиса второго, третьего, четвертого и пятого созывов и возглавлял парламентский комитет по правовой политике и вопросам госстроительства.

Одним из вице-спикеров стал беспартийный Адиль Алиев. Он являлся депутатом третьего, четвертого и пятого созывов. До избрания в парламент в 2005 году возглавлял одно из отделений полиции Баку. Адиль Алиев является родным братом помощника президента Азербайджана по военным вопросам Магеррама Алиева.

Еще одним вице-спикером от парламентского меньшинства стал депутат от Партии гражданской солидарности Фазаил Ибрагимли. Он доктор исторических наук, депутат парламента второго, третьего, четвертого и пятого созывов. У его партии три депутатских мандата. И еще семи партиям досталось по одному мандату.

Исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов считает полное обновление руководства "сменой декораций".

"Хотя парламент был досрочно распущен под предлогом обновления для поддержки реформ, на самом деле он обновился всего на две трети. Политический расклад остался таким же. У партии "Ени Азербайджан" вновь абсолютное большинство - 70 мандатов, столько же примерно, сколько было и раньше. В парламенте нет оппозиции, а партии "меньшинства" лояльны режиму структуры. Более 40 так называемых "нейтральных" также поддерживают власть. Новые лица в руководстве больше реакционеры, чем "реформаторы"", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Он также поименно охарактеризовал обновленный состав Милли Меджлиса.

"Сахиба Гафарова как член делегации Азербайджана в ПАСЕ на сессиях в Страсбурге всегда оправдывает репрессии в Азербайджане и наличие политзаключенных. Али Гусейнли был вдохновителем кампании давления на независимые институты гражданского общества и западных доноров. Адиль Алиев известен резкими заявлениями против критиков власти. А Фазаил Ибрагимли, представляемый как представитель парламентской оппозиции, за 20 лет ни разу не критиковал режим за нарушение прав человека. Так что новых руководителей парламента не назовешь "реформаторами". Кадровые изменения это еще не реформы, а их имитация", - считает Гусейнов.

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы уверен, что парламент и далее останется зависимым от исполнительной власти структурой.

"Место парламента в политической системе не изменится. В разделении властей в Азербайджане - сильный крен в сторону исполнительной власти. Помимо институционной слабости законодательной власти, парламент еще и персонально состоит практически на сто процентов из абсолютно лояльных политическому руководству лиц. Частичное обновление состава парламента и полная смена руководства, возможно, приведет к техническим изменениям. Может быть, правовые акты будут принимать более качественно, с точки зрения законодательной техники, лучше станет организация работы парламента, прием граждан. Возможно, в определенных границах парламенту позволят оппонировать министерствам. Но независимым институтом власти парламент не станет", - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Азербайджан: бойкот и выборы-2020".