ЦИК Азербайджана заявил о победе правящей партии на фоне обвинений в фальсификациях

10 февраля 2020, 07:44

Большинство избирателей проголосовали за правящую партию «Ени Азербайджан», которая получает 65 мест в парламенте, объявил предварительные данные Центризбирком. Выборы проходили со множеством нарушений, заявила оппозиция.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября, по данным Центризбиркома, за первые шесть часов голосования явка на парламентских выборах составила 39,23 процента. Независимые наблюдатели и представителей оппозиции считают, что данные избиркома завышены. Во время голосования на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане имели место вбросы, "карусели", недопуск наблюдателей и другие значимые нарушения, которые не позволяют установить истинное волеизъявление избирателей, заявили опрошенные "Кавказским узлом" руководители неправительственных организаций.

5 декабря 2019 года президент Ильхам Алиев подписал указ о роспуске Милли меджлиса (парламента) и назначил внеочередные выборы на 9 февраля. Исполнительный секретарь партии Али Ахмедов пояснил, что обновление состава парламента нужно для поддержки "реформ, проводимых президентом". Утром 9 февраля в Азербайджане были открыты 5 573 избирательных участка. После отказа от участия в выборах более 320 зарегистрированных кандидатов борьбу за места в парламенте продолжили 1 314 кандидатов, сообщил Центризбирком.

По предварительным данным на 06.30 по местному времени (05.30 мск) сегодня, явка на парламентских выборах в Азербайджане составила 47,81 процента избирателей, сообщил в эфире гостелевидения глава Центризбиркома страны Мазахир Панахов, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

На основе сведений, поступивших с 87 процентов избирательных участков 118 избирательных округов, партия «Ени Азербайджан» получает 65 мест в парламенте, сохранив большинство, сказал Панахов. По его словам, 40 мандатов достаются независимым кандидатам, три депутата проходят от партии "Гражданская солидарность", по одному от партий "Отечество", "Демократические реформы", "Гражданское единство", "Вахдат" (Единство), Партии Народного фронта Единого Азербайджана, партий "Демократического просвещения" и "Великое созидание".

В парламент также проходит член оппозиционной партии «Республиканская альтернатива» Эркин Гадирли, однако он оказался в категории независимых кандидатов, поскольку партия официально не зарегистрирована, сказал Панахов. Среди новоизбранных также активист гражданского общества, глава Центра социальных исследований Вугар Байрамов, отметил глава Центризбиркома.

В 31-м Сураханском втором округе, по данным Центризбиркома, лидирует эксперт в области образования Этибар Алиеав.

По словам Панаева, результаты по семи округам - 17-му Ясамальскому третьему округу, 35-му Хатаинскому третьему округу, 42-му Сумгайытскому второму округу, 44-му Сумгайыт-Хызинскому округу, 77-му Астаринскому округу, 123-му Кельбаджарскому округу и 125-му Зангилан-Губадлинскому району - пока подсчитываются и будут объявлены в ближайшее время.

Исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов объявил о победе и поздравил членов партии. «Мы благодарны нашей партии и ее кандидатам, а также всем нашим избирателям, которые проголосовали за политику нашего президента», - написал Ахмедов на своей странице в Facebook.

Мазахир Панахов на пресс-конференции ночью 10 февраля сообщил о поступлении обращений о серьезных нарушениях с семи округов – 33-го Хатаинского первого, 35-го Хатаинского третьего, 60-го Сальян-Нефтчалинского, 74-го Лянкяранского сельского, 79-го Имишлинского, 80-го Имишли-Бейляганского и 81-го Бейляганского.

Он также пообещал, что все записи в средствах массовой информации и социальных сетях о предполагаемых нарушениях будут расследованы, и в случае подтверждения Центризбирком примет серьезные меры.

Каждое обращение о нарушениях будет серьезно расследовано, в отношении допустивших их нижестоящих комиссий будут приняты строгие меры и они будут распущены, сказал Панахов. При этом, утверждает он, случаев нарушений было немного.

Оппозиция указала на массовые нарушения на выборы

По мнению главы партии «Мусават» Арифа Гаджилы, фальсификации носили «тотальный характер».

«Практически повсеместно – в Баку и регионах - имели место вбросы, многократные голосования отельных лиц на одном участке, "карусели" – голосования одних и тех же лиц на разных участках, попытки поменять избирательные урны, использование в ряде мест непрозрачных урн, давления на наблюдателей, членов комиссий с совещательным голосом, доверенных лиц кандидатов. Одним из ярких свидетельств фальсификаций стало искусственное завышение явки. В то время как ЦИК объявил об участии 47 процентов избирателей, на самом деле за весь день голосования явка не составила и 20 процентов», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Лидер партии «Республиканская альтернатива» Ильгар Мамедов также указал на "серьезные нарушения". «Искусственное завышение явки было во многих местах - где-то незначительно, где-то масштабно. Были "карусели" с разной интенсивностью и случаи вбросов. Насколько эти нарушения повлияли на процесс выборов и волеизъявление избирателей, мы заявим после изучения и оценки всех имеющихся у нас в распоряжении материалов и доказательств по 30 округам, где были наши представители», - сказал Мамедов корреспонденту «Кавказского узла».

"Говорили, что будут прозрачные выборы, получилось – прозрачные фальсификации", - заявил лидер Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли. «Все делалось открыто беззастенчиво, грубо, агрессивно. Мы не участвовали в выборах, но отслеживали их. В интернет-изданиях и социальных сетях распространены множество видео- и фотосвидетельств нарушений. На наблюдателей, полномочных представителей оказывалось физическое давление, их удаляли [с участков] силовики. Были традиционные "карусели" и вбросы. Режим продемонстрировал, что все разговоры о реформах, - это не более чем пустой звон. Депутатов прежнего созыва вновь объявили «народными избранниками». Это верх неуважения к народу, пренебрежения его мнением», - отметил Керимли корреспонденту «Кавказского узла».

На выборах наблюдались пассивность избирателей из-за отсутствия интереса к выборам, а также в связи с морозной погодой, сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава Центра национальной стратегической мысли Иса Гамбар.

«Я сам проголосовал в 10.30 по местному времени (09.30 мск). Несмотря на то, что с начала выборов прошло 2,5 часа, я был только 19-м», - заметил Гамбар.

Нарушением он назвал то, что проемы для бюллетеней были очень широкие. «Кроме того, на бюллетенях рядом с фамилией кандидатов от правящей партии «Ени Азербайджан» был изображен ее логотип. Но рядом с фамилий кандидатов от «Мусават» этого не было, что является откровенной политической дискриминацией. Власти применяли все апробированные ими тотальные фальсификации. В этот раз они изобрели еще одну «технологию»: жилищно-эксплуатационные конторы массово выдавали лицам, прописанным в других округах, справки о том, что они более шести месяцев проживают на этой территории и имеют право голосовать здесь. По закону это возможно, но надо заранее обращаться для включения в список избирателей. Еще одной фальсификаций стало завышение явки. При реальной явке в 10-15 процентов, ее увеличили в более чем три-четыре раза», - сказал Гамбар.

Мандаты получили большинство депутатов, котрые и ранее были в парламенте, сказал он. "Есть некоторые обновления. Но это люди власти, и их появление не изменит общую картину в парламенте, где практически вновь не будет оппозиции. Милли меджлис будет по-прежнему беспрекословно выполнять заказы. Это будет углублять политический кризис, обострять напряженность в стране", - полагает Гамбар.