Передача в Махачкалу дела о пытках Мусы Алиева насторожила правозащитников

02 марта 2020, 21:07

"Комитет против пыток" и родственники обвиненного в изнасиловании несовершеннолетней жителя Хасавюрта не просили передавать дело о его пытках силовиками в республиканский отдел Следкома, указали правозащитники. В первом же разговоре с юридическим представителем Алиева следователь поставил под вопрос его полномочия.

Как писал "Кавказский узел", в пытках жителя Хасавюрта Мусы Алиева обвинены замначальника уголовного розыска одного из райотделов полиции Дагестана и оперуполномоченный. Они несколько раз переводились из СИЗО под домашний арест. Сам Алиев также находится в СИЗО.

В октябре 2019 года Муса Алиев обратился к генпрокурору России, требуя взять под контроль расследование его заявления о пытках. По словам Алиева, силовики избивали его, пытаясь получить признательные показания в изнасиловании девочки, а затем стали угрожать его семье. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и травмы. Родные и знакомые Алиева заявляют о его невиновности в изнасиловании.

Дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, возбужденное 10 октября 2019 года против двух полицейских, теперь будет рассматриваться республиканскими специалистами по особо важным делам, сообщила пресс-служба "Комитета против пыток". Правозащитники получили сегодня копию соответствующего постановления, подписанного еще в феврале.

"17 февраля 2020 года и.о. руководителя СУ СК РФ по Республике Дагестан Олег Потанин постановил изъять уголовное дело по факту пыток Мусы Алиева из производства следователя Хасавюртовского межрайонного следственного отдела и передать его для дальнейшего расследования в третий отдел по расследованию особо важных дел республиканского следственного управления. Как указано в постановлении, это сделано потому, что «производство предварительного следствия по уголовному делу представляет значительную сложность, по нему предстоит выполнить значительный объем работы», а также «в целях полного и объективного расследования»", - сообщил "Комитет против пыток".

Юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев, представляющий интересы Алиева в деле о пытках, отметил что у правозащитников не было претензий к работе Хасавюртовского межрайонного следственного отдела.

"Все было достаточно неплохо, в отличие от того, как это обычно бывает. Дело было возбуждено оперативно, со следователем установился контакт, нам удавалось получать от него ту или иную документацию, помощь, информацию по делу. Все было нормально, и мы ожидали, что максимум в конце апреля дело передадут в суд. А сейчас не совсем понятно, что будет, как следователь будет выстраивать с нами контакт. Пока что у нас был только один телефонный разговор, и он вел себя настороженно, поставил под сомнение мое право быть представителем интересов Алиева без адвокатского статуса. Первый разговор вышел непродуктивным", - констатировал Янгулбаев.

О том, чтобы дело рассматривалось на республиканском уровне, не просили и родственники Алиева, отметил правозащитник.

"Супруга Алиева неоднократно жаловалась на ход дела, по которому ее муж проходит обвиняемым, что оно неэффективно расследуется. Она жаловалась в Генпрокуратуру РФ, в прокуратуру Дагестана, в центральный аппарат СКР, в окружные органы по СКФО. Но по делу о пытках ни у нее, ни у нас претензий не было. В итоге, я так понимаю, было принято решение взять оба дела из межрайонного следственного отдела и передать на расследование в СУ СКР по Дагестану. Уголовное дело, которое расследуется против Алиева, об изнасиловании, также было передано в республиканское управление", - добавил Абубакар Янгулбаев, не уточнив, когда в Махачкалу было передано дело об изнасиловании.

Он добавил, что у дела о пытках хорошие перспективы в суде, поскольку претензии Алиева подтверждаются медицинскими свидетельствами.

Ранее, 12 февраля, были арестованы два двоюродных брата девочки из Хасавюртовского района, заявившей об изнасиловании. Родственники заявляют о невиновности задержанных и уверены, что потерпевшая оговаривает их под диктовку сотрудников правоохранительных органов.