Пользователи соцсети осудили односельчан жертвы насилия в Дагестане

23 декабря 2019, 23:58

Несовершеннолетняя, в изнасиловании которой силовики подозревают заявившего о пытках жителя Муцалаула Мусу Алиева, подвергалась насилию не первый год, но односельчане травили ее, заявила писательница Марьям Алиева. Пользователи соцсети раскритиковали односельчан девочки.

Как писал "Кавказский узел", Хасавюртовский горсуд Дагестана перевел под домашний арест оперуполномоченного уголовного розыска одного из отделов полиции и его начальника, подозреваемых в пытках Мусы Алиева, но Верховный суд Дагестана отменил домашний арест обоим и постановил пересмотреть им меру пресечения. МВД Дагестана опубликовало в Instagram видеозапись показаний несовершеннолетней, в изнасиловании которой силовики подозревают Алиева. Пользователи соцсети раскритиковали ведомство за публикацию видео с ребенком, некоторые при этом поддержали действия силовиков в отношении Алиева.

В октябре Муса Алиев обратился к генпрокурору России, требуя взять под контроль расследование его заявления о пытках. По словам Алиева, силовики избивали его, пытаясь получить признательные показания в изнасиловании, а затем стали угрожать его семье. Родные и знакомые Алиева 9 декабря на акции протеста у здания сельской администрации потребовали отпустить его из-под стражи, заявив о его невиновности.

Девочка, которая проходит по делу потерпевшей, подвергалась сексуальному насилию с 12 лет, сообщила жительница Марьям Алиева, выпустившая книгу о жертвах сексуального насилия "Не молчи".

"Со мной связалась законный представитель девочки и объяснила, что сейчас девочка боится выйти к другим ребятам, потому что стесняется, что ее узнают. Я видео (распространенное МВД Дагестана - прим. "Кавказского узла") удалила именно по этой причине. Надеюсь, те, кто его ещё постит, тоже подумает о девочке и удалит", - написала она в своем Instagram dnevniki_goryanki_ 22 декабря.

Алиева осудила участников акции в поддержку Мусы Алиева: по ее убеждению, Алиев виновен, а поддерживающие его родственники и односельчане сознательно покрывают преступление. По ее данным, пострадавшая девочка росла в неблагополучной семье, которая была "буквально изгоем в селе".

"Мать там признана невменяемой, именно поэтому она сейчас оправдывает насильников своей дочери и говорит, что ее заставили, а также просит ей вернуть дочь... дочь, которую с 12 лет насиловал кто хотел... отец, по словам той же стороны, тоже не самый адекватный человек, на которого также заведут дело, ведь происходило все с его согласия", - написала она.

Марьям Алиева приводит слова одной из жительниц села, в котором жила девочка. Из слов женщины следует, что "все село" знало о насилии над 12-летней девочкой, придерживаясь мнения, что девочка сама выбрала такой образ жизни. Пост Алиевой по состоянию на 23.45 мск получил 1819 отметок "нравится" и 563 комментария. Комментаторы выразили возмущение тем, что жители села фактически покрывали насилие над ребенком.

"Я не могу понять как, как такое возможно, ребенка насилуют и об этом знает все село, а защитить ее некому. Мне стыдно, мне стыдно за нас. Все село притесняло этого ребенка. Это отвратительно", - написала karima_nizam.

"Так говорят, что девочка с 12 лет раздвигала ноги, будто она по своему желанию это делала. 12 лет! Это ребенок! Меня поражает тот факт, что всё село знало и никто не пытался защитить бедное дитя!" - возмутилась musaevam___.

"Я не хочу в это верить, чтобы все село знало и покрывало это чудовищное преступление по отношению к ребёнку", - отметил caktus_05.

"И эти женщины зная, что мужчины из их семей насиловали ребёнка, спали спокойно! Да даже если бы это было с согласия ребёнка, ну вы же взрослые люди. Вы же должны понимать что это незаконно, это не по-человечески просто", - написала asya_m85.

"Никто не отменял премзумцию невиновности, так что дождитесь люди приговора суда", - отметил пользователь mylatka8.8.8. Тем не менее многие в комментариях сочли уже доказанной виновность обвиняемых.

Комментаторы публикации на странице пользователя _lily_sd также осудили односельчан жертвы. "Ребёнок живёт в аду, насилуют с 12 лет. Все всё знали. Для всего села она проститутка. Почему-то все забыли, что у каждого из них под боком живут её одногодки, за которых любому порвут глотки", - написала автор публикации. Пост, опубликованный 21 декабря, набрал по состоянию на 23.45 мск 5072 просмотра и 244 комментария.

"Очень интересно, почему администрация села, школа, люди этого села, никакой реакции не проявили. Это что в порядке вещей у них? [...] Все, кто знал и молчал, закрывал глаза на все, они тоже такие же уроды", - написал sharikov_mir05.

"Взрослое население этого села- позор вам! Вся жизнь сломана, представления не имеет ребенок о нормальном спокойном детстве", - написала marina_magomedova.

Сын Алиева попытался обратиться к Рамзану Кадырову

Сын Мусы Алиева, который настаивает на невиновности отца, попытался связаться с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На странице сторонников Кадырова z.a_kadyrov_95 он оставил комментарий о ситуации с отцом, заявив, что его обвинили несправедливо.

Комментарий по ситуации с Мусой Алиевым пользователь shamill_612 оставил в паблике еще 11 декабря. Реакции в комментариях это не вызвало, со стороны Кадырова и его сторонников реакции на обращение также не было.

Копии заявления Мусы Алиева об избиении при задержании были опубликованы 22 октября в паблике "Южный форпост. Дагестан из нутрии (с)". В публикации отмечалось, что потерпевшей 13 лет и она страдает нарушениями психики, а свои показания относительно предполагаемых насильников несколько раз меняла.

"У родственников Алиева есть аудиозапись, на которой девочка признается, что оговаривает Алиева из-за угроз со стороны других лиц", - написал юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев, представляющий интересы Мусы Алиева, в комментариях на своей странице в Facebook 22 декабря.

