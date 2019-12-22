Пользователей Instagram возмутило видео с жертвой изнасилования в Дагестане

22 декабря 2019, 19:51

МВД Дагестана опубликовало в Instagram видеозапись показаний несовершеннолетней, в изнасиловании которой силовики подозревают заявившего о пытках жителя Муцалаула Мусу Алиева. Пользователей соцсети раскритиковали ведомство за публикацию видео с ребенком, некоторые при этом поддержали действия силовиков в отношении Алиева.

Как писал "Кавказский узел", Хасавюртовский горсуд Дагестана перевел под домашний арест оперуполномоченного уголовного розыска одного из отделов полиции и его начальника, подозреваемых в пытках Мусы Алиева. Но Верховный суд Дагестана отменил домашний арест обоим и постановил пересмотреть им меру пресечения.

В октябре Муса Алиев обратился к генпрокурору России, требуя взять под контроль расследование его заявления о пытках. По словам Алиева, силовики избивали его, пытаясь получить признательные показания в изнасиловании, а затем стали угрожать его семье. Родные и знакомые Алиева 9 декабря на акции протеста у здания сельской администрации потребовали отпустить его из-под стражи, заявив о его невиновности.

В аккаунте МВД по Дагестану в Instagram 21 декабря была опубликована видеозапись, представленная как показания несовершеннолетней, которая проходит потерпевшей по делу об изнасиловании. К 19:30 22 декабря это видео набрало 108 тысяч просмотров и 1061 комментариев. "Кавказский узел" не публикует данную видеозапись из соображений этики и соблюдения закона о неразглашении данных о несовершеннолетних жертвах преступлений.

Запись смонтирована из нескольких фрагментов. Девушка, чье лицо на видео скрыто, заявляет, что к ней домой приходили несколько мужчин, в том числе Муса Алиев, и насиловали ее. Алиев, как утверждает девушка, изнасиловал ее один раз, после чего его жена пришла к ней домой и стала ей угрожать, требуя не заявлять о случившемся в полицию и никому не рассказывать.

Администратор аккаунта МВД сообщил в публикации с видео, что ситуация с несколькими изнасилованиями несовершеннолетней вскрылась в сентябре 2019 года, когда девочка забеременела. После этого ее родственница обратилась в полицию, а полицейские задержали троих подозреваемых: одного жителя Дылыма и двоих жителей Муцалаула. Один из задержанных, 50-летний Муса Алиев, обвинил силовиков в избиении, и в отношении них было возбуждено дело, отмечается в посте.

"Без сомнения, сотрудники полиции обязаны быть сдержанными и не поддаваться эмоциям, даже когда речь идёт о систематическом сексуальном насилии над ребёнком тремя взрослыми мужчинами! И даже факт беременности ребёнка не должен выводить их из равновесия! Была ли ими применена сила в отношении задержанного, установят следователи. Если факт применения силы в отношении 50-летнего подозреваемого подтвердится, они понесут ответственность перед законом", - говорится в публикации.

Автор публикации процитировал также комментарий жителя Дагестана, который возмущается позицией Алиева и его сторонников. Он уверен в виновности Алиева и занимает сторону полицейских, которых тот обвинил в избиении.

Пользователи Instagram эмоционально отреагировали на слова девочки об изнасиловании и вступились за силовиков.

"Какой ужас!! Наградите опера, единственный человек, который заступился за девочку", - написала magomedrasulovnaaa. "Сотрудников не стоит наказывать", - считает okhotnik777. "В этой ситуации народ должен встать и поддержать полицейских а не молчать сидя дома", - полагает el.rey.39. "Специально наговаривают на работников, чтоб уйти от наказания", - предположил aslamxan.

Другие пользователи высказали мнение, что видео с девочкой не стоило публиковать. При том, что на записи скрыто лицо девочки, она называет свое имя. "Вы разве не видите, что девочка читает текст. Лицо замазали, чтобы не видеть читающие глаза. Хотите сказать, что не хотели порочить девочку, поэтому лицо спрятали? А почему тогда не скрыли ее фамилию и имя? Она говорит: «Я, [фамилия, имя] это и есть ее настоящие данные", - написал domovoi803.

"Админ, зачем ты на весь Дагестан выставил эту девочку? Думаешь ей приятно будет лицезреть себя в интернете, ещё и с такими фактами о себе", - написал surprise666satana.

"Я знаю эту девочку очень даже хорошо, она умственно не развита, вот и использовали, жаль ребенка", - отметил chuzhiasredi.

Копии заявления Мусы Алиева об избиении при задержании были опубликованы 22 октября в паблике "Южный форпост. Дагестан из нутрии (с)". В публикации отмечалось, что потерпевшей 13 лет и она страдает нарушениями психики, а свои показания относительно предполагаемых насильников несколько раз меняла.

"Как понять, к ней домой пришли и изнасиловали, то один, то другой?! Где родители и почему после первого изнасилования не обратились в отдел?" - недоумевает _aida_. "Вроде норм мужик был этот Муса, я доставлял товар в его магазин", - отметил gairbekov07.

Юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев, представляющий интересы Мусы Алиева, считает публикацию видео с девочкой попыткой ведомства "оправдать своих сотрудников", применивших силу к человеку при задержании.

"Девочка меняла свои показания несколько раз, и Мусу Алиева не преследовали, пока у полицейских не появился статус подозреваемых в пытках Алиева. Я не знаю, кто работает в МВД Дагестана, но распространять улики и другие доказательства по уголовным делам о половой неприкосновенности как минимум неэтично. Такие дела проходят в закрытом режиме. Может девочка вообще не хотела публиковать истории о себе, а полицейские получается заставили её? Много вопросов тут к МВД", - написал он в комментарии на своей странице в Facebook.