Отменен домашний арест второму силовику по делу о пытках жителя Хасавюрта

19 декабря 2019, 18:55

Верховный суд Дагестана постановил пересмотреть меру пресечения для полицейского, который вместе с еще одним силовиком подозревается в пытках жителя Хасавюртовского района Мусы Алиева. Адвокат утверждает, что родственники подозреваемого пытались подкупить потерпевшего.

Как писал "Кавказский узел", 9 и 10 декабря Хасавюртовский горсуд Дагестана перевел под домашний арест оперуполномоченного уголовного розыска одного из отделов полиции и его начальника, подозреваемых в пытках Мусы Алиева. 13 декабря решение Хасавюртовского горсуда о помещении оперуполномоченного под домашний арест было отменено Верховным судом Дагестана.

В октябре Муса Алиев обратился к генпрокурору России, требуя взять под контроль расследование его заявления о пытках. По словам Алиева, силовики сначала избивали его, пытаясь получить признательные показания в изнасиловании девушки, а затем стали угрожать его семье. 9 декабря родные и знакомые Алиева провели акцию протеста у здания сельской администрации с требованием отпустить его из-под стражи. Алиев в день, когда было совершено изнасилование девушки, находился в своем магазине, заявили односельчане.

Прокуратура обжаловала постановление о переводе замначальника угрозыска под домашний арест, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Абубакар Янгулбаев, юрист "Комитета против пыток", который представляет интересы Алиева. По его словам, на сегодняшнем заседании Верховного суда Дагестана подозреваемого не было, а потерпевший участвовал в нем по видеоконференцсвязи. "Я подозреваю, что это потому, что если бы [силовик] был в суде, то, возможно, было бы исследование и решение вопроса о заключении его под стражу. А так, без его участия, заключать его под стражу невозможно", - отметил Янгулбаев.

Адвокат указал, что поддержал апелляцию прокуратуры и указал судье на грубые нарушения, допущенные Хасавюртовским горсудом. "Судья в одной части постановления указал, что с [силовиком] не было проведено ни одного следственного действия, а потом, буквально на следующей странице, написал о семи следственных действиях, произведенных с участием [силовика]. То есть судья неверно отразил объективную сторону следствия, факты, которые происходили", - отметил Янгулбаев.

Еще одним нарушением адвокат считает то, что ему не предоставили заверенную копию постановления суда для изучения и обжалования. "Эти два довода я привел как основные, потому что это фундаментальные нарушения", - подчеркнул юрист.

Он считает, что суд в Хасавюрте проигнорировал все обстоятельства, указывающие на необходимость ареста подозреваемого. "Судья не принял во внимание те действия, которыми подозреваемый пытался оказывать давление на потерпевшего и членов его семьи. Так, [силовик] с самого начала после возбуждения уголовного дела прямо приходил к Алиеву и говорил, что его заявление о преступлении не принесет ему никакой пользы, что нужно отказаться от этого заявления, что Алиев должен думать о своей семье, о своем бизнесе. Потом [силовик], уже будучи под домашним арестом, присылал представителей муфтията, чтобы решить вопрос через возмещение морального вреда, чтобы Алиев отказался от обвинений в сторону [силовика]. И еще приходили его родственники - до того, как его опознали. Они просили Алиева, чтобы он не опознавал, предлагали ему, со слов потерпевшего, один миллион рублей за это. И когда Алиев отказался, ответив, что он желает, чтобы вопрос решался в рамках уголовного судопроизводства, родственники [силовика] сказали, что направят эти деньги тогда на подкуп судей и других представителей власти", - заявил Янгулбаев.

Он отметил, что решение о заключении подозреваемого под стражу принимал тот же судья, решение которого было обжаловано сегодня. "И он тогда ссылался на практику даже Европейского суда - что в тяжких преступлениях лучше всего обвиняемых отправлять под стражу. Однако теперь тот же судья, переводя [силовика] из-под стражи под домашний арест, решил забыть европейскую практику", - отметил Абубакар Янгулбаев.