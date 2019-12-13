Статуя Фемиды. Фото: Юрий Гречко / Югополис

13 декабря 2019, 18:20

Отменен домашний арест для обвиняемого в пытках полицейского из Хасавюрта

Верховный суд Дагестана отменил сегодня решение о переводе под домашний арест оперуполномоченного уголовного розыска, который подозревается в пытках жителя Хасавюртовского района Мусы Алиева.

Как писал "Кавказский узел", 9 и 10 декабря Хасавюртовский горсуд Дагестана перевел под домашний арест замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции и оперуполномоченного, обвиняемых в пытках местного жителя Мусы Алиева.

"Когда в Хасавюртовском городском суде при продлении меры пресечения [оперативнику] ее решили изменить с содержания под стражей на домашний арест, на это сразу отреагировала прокуратура. Они [подали] апелляционное представление, которое сразу ушло в Верховный суд Дагестана. Я это представление поддержал. Сегодня утром состоялось рассмотрение этого представления в Верховном суде. Судья Абдулнасир Гимбатов отменил постановление Хасавюртовского городского суда и направил вопрос о мере пресечения на новое рассмотрение, об этом мне сообщил помощник судьи Гимбатова", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев, который представляет интересы потерпевшего Мусы Алиева.

Решение о переводе под домашний арест замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции тоже обжаловано в Верховном суде Дагестана, но решения по нему пока нет, сказал юрист. По словам Янгулбаева, оба полицейских, подозреваемых в пытках Алиева, изначально были помещены под домашний арест.

"Мы это обжаловали, дошли до Верховного суда, судья отменил домашний арест, вернул дело на новое рассмотрение, и судья Хасавюртовского городского суда Арслан Сатаев поместил [оперативника] под стражу. А 9 декабря, когда решался вопрос о продлении содержания под стражей, тот же судья Сатаев каким-то удивительным образом решил, что [его] можно отпустить под домашний арест", - отметил Янгулбаев.

"Кавказский узел" писал, что в октябре житель Алиев обратился к генпрокурору России, требуя взять под контроль расследование его заявления о пытках. По словам Алиева, силовики сначала избивали его, пытаясь получить признательные показания в изнасиловании девушки, а затем стали угрожать его семье. 9 декабря родные и знакомые Алиева провели акцию протеста у здания сельской администрации  с требованием отпустить его из-под стражи. Алиев в день, когда было совершено изнасилование девушки, находился в своем магазине, заявили односельчане.

Примечание:

"Жители Муцалаула потребовали освободить заявившего о пытках Мусу Алиева", "Два силовика арестованы по делу о пытках жителя Дагестана", "Житель Дагестана пожаловался на пытки и угрозы силовиков".

Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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