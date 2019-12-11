Суд смягчил силовикам меру наказания по делу о пытках дагестанца

11 декабря 2019, 15:55

Хасавюртовский горсуд Дагестана перевел под домашний арест замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции и оперуполномоченного, обвиняемых в пытках жителя Хасавюртовского района Мусы Алиева. Адвокаты заявили об угрозах силовиков Алиеву.

Как писал "Кавказский узел", в октябре житель дагестанского села Муцалаул Муса Алиев обратился к генпрокурору России с жалобой, в которой потребовал взять под контроль расследование его заявления о пытках. По словам Алиева, силовики сначала избивали его, пытаясь получить признательные показания в изнасиловании девушки, а затем стали угрожать его семье. В ноябре силовики, на которых указал Алиев, были взяты под стражу.

9 декабря родные и знакомые Алиева провели акцию протеста у здания сельской администрации с требованием отпустить его из- под стражи. Алиев в день, когда было совершено изнасилование девушки, находился в своем магазине в Муцалауле, заявили односельчане.

Замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции и оперуполномоченный, обвиняемые по делу о пытках Мусы Алиева, освобождены из-под стражи и переведены под домашний арест по решению суда, сообщает сегодня газета «Черновик». Решение об изменение меры пресечения было принято, несмотря на доводы о том, что полицейские оказывают давление и угрожают Алиеву, цитирует издание адвоката Салимат Кадырову.

Суд вынес решение о смягчении меры пресечения силовикам 9 и 10 декабря, сотрудники правоохранительных органов отправлены под домашний арест до 10 января 2020 года, сообщается сегодня на сайте «Комитета против пыток».

Решения суда об изменении меры пресечения обвиняемым в пытках силовикам адвокат Алиева Абубакар Янгулбаев назвал противоречивыми. «Изначально полицейских поместили под домашний арест, потом решение отменили и заключили под стражу в следственный изолятор, теперь вот снова изменили меру пресечения на домашний арест, несмотря на то, что причины содержания под стражей всё ещё актуальны. (Силовики) могут продолжить оказывать давление на потерпевшего, а также влиять на ход следствия. По имеющейся у нас информации, прокуратура уже подала апелляционное представление на это решение суда», - цитируется сегодня Янгулбаев на сайте организации.

Замначальника уголовного розыска сначала находился под домашним арестом, но нарушал режим и не проживал по месту, определенному судом. Оба силовика были задержаны 31 октября, а в ноябре - взяты под стражу по решению суда.

На сайте Хасавюртовского горсуда Дагестана на 15.50 мск сегодня нет информации о решении суда о мере пресечения силовикам. На сайте прокуратуры региона, по состоянии на 15.50 мск сегодня, также нет информации об апелляции на указанное решение горсуда.

Ранее Муса Алиев рассказал, что силовики били его по голове и телу. В результате побоев он лишился 9 зубов, его также более часа держали у стены на растяжке в позе "ласточки". Позже в больнице у Алиева было диагностировано сотрясение головного мозга, отметила его супруга.