Село Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана. Фото: Магомедов Саидахмед http://odnoselchane.ru/

09 декабря 2019, 16:52

Жители Муцалаула потребовали освободить заявившего о пытках Мусу Алиева

Родные и знакомые арестованного по подозрению в изнасиловании и заявившего о пытках жителя дагестанского села Муцалаул на акции протеста у здания сельской администрации потребовали отпустить его из-под стражи.

Как писал "Кавказский узел", в октябре Муса Алиев обратился к генпрокурору России с жалобой, в которой потребовал взять под контроль расследование его заявления о пытках. По словам Алиева, силовики сначала избивали его, пытаясь получить признательные показания в изнасиловании девушки, а затем стали угрожать его семье. В ноябре силовики, на которых указал Алиев, были взяты под стражу.

На сегодняшней акции протеста односельчане Мусы Алиева потребовали его освобождения. Алиев был отправлен в СИЗО Хасавюрта 26 ноября по решению Верховного суда Дагестана, куда обратилось следствие по делу об изнасиловании после того, как 18 ноября Хасавюртовский суд не удовлетворил ходатайство о мере пресечения Алиеву в виде заключения под стражу на два месяца, пишет «Черновик».

Родственники вышли на акцию протеста после того, как им стало известно об "указании сверху" либо посадить двух полицейских, либо любыми путями посадить Мусу Алиева, рассказала изданию супруга Алиева Зульбика Шамсудинова. По ее словам, родным Алиева поступают от силовиков как угрозы, так и предложения о примирении.

Примечание:

"Матери пропавших дагестанцев потребовали встречи с Васильевым и Бастрыкиным", "Адвокат встретился с похищенным махачкалинцем на допросе в ФСБ", "Братья Курбановы озвучили в суде подробности пыток после задержания".

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