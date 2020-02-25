Заказчик назвал уникальным проект стадиона в горном дагестанском селе

25 февраля 2020, 23:20

Стадион в селе Ансалта спроектирован четырехуровневым с учетом местного рельефа, на нем можно будет проводить республиканские соревнования. Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» местные жители одобрили идею строительства стадиона.

Как писал "Кавказский узел", власти подготовили проект строительства стадиона в селе Ансалта Ботлихском районе, стоимость которого составила более 144 миллионов рублей. Некоторые пользователи соцсетей высказали мнение, что деньги стоило бы направить на решение других, более актуальных для селян проблем и потратить эти средства более рационально, другие возразили, что району нужны новые спортивные объекты.

Стоимость проекта - 144,2 миллиона рублей, основная часть из которых (более 92,8 процента) будет выделена из федерального бюджета, остальные средства направят из бюджета Дагестана, следует из конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок России. Проект, который включает в себя административное здание, беговые дорожки, трибуны для зрителей, футбольное поле с электронным табло, по условиям контракта должен быть завершен до 10 декабря 2020 года. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в селе Ансалта проживают 4598 человек.

Стадион будет построен на склоне горы

Строительство стадиона в Ботлихском районе проводится по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национальной программы «Демография», сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Муса Исмаилов, главный инженер государственного казенного учреждения Дагестана «Дирекции по строительству и реконструкции объектов спорта», выступающего заказчиком объекта.



Средства на возведение стадиона, по его словам, будут выделяться из федерального бюджета. «Соответствующее соглашение уже подписано. Деньги будут поступать в каждом квартале», - пояснил Муса Исмаилов.

В Ансалте, по его словам, предполагается построить футбольное поле размерами 90 на 60 метров, трибуну на 500 зрителей, вокруг поля будет беговая дорожка с секторами для прыжков в длину и в высоту, а также секция для толкания ядра. «Будет создан небольшой легкоатлетический стадион», - рассказал Исмаилов.

Разработанный проект он назвал уникальным для республики. «Он возводится на склоне горы. Перепад высоты по ширине составляет 20-25 метров. Разработчики сделали проект так, чтобы не расходовать большие средства на земельные работы. Так, было решено не ровнять площадку, а использовать местный рельеф и подстроить проект под него и сделать его четырехуровневым. На возвышенности будет трибуна, под ней поле, еще ниже будут раздевалки, душевые, тренерские комнаты, а также помещения для инвентаря. На самом нижнем ярусе будут котельная, трансформаторная и другие помещения для обслуживания всего объекта», - уточнил Муса Исмаилов.

По его словам, по этой федеральной программе в прошлом году уже построены два физкультурно-оздоровительных спортивных комплекса в Буйнакске и Хасавюрте, а на следующий, 2021 год, запланировано строительство трех объектов в селении Эндирей Хасавюртовского района, в Дербенте и селе Карамахи Буйнакского района.

Стадион сможет принимать соревнования республиканского масштаба

Стадион в Ансалте возводится по поручению президента страны Владимира Путина, рассказал глава Ботлихского района Магомед Патхулаев.

«Об этом попросили местные жители Владимира Путина на встрече с общественностью района», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» глава муниципалитета.

Побывавший в Ботлихе в сентябре 2019 года российский президент отметил необходимость развивать социальную сферу в населенном пункте, а также сообщил о планах строительства, в том числе спортивных объектов. А в ноябре 2019 года глава Дагестана Владимир Васильев отчитался об открытии спортивного зала в селе Ансалта после обращения местных жителей к Путину с требованием построить спортзал. «Четыре направления – 350 учеников. Заниматься здесь отныне в 3 смены будут не только жители Ансалты […] Спортом в Ботлихском районе охвачено более 5 тысяч юношей и девушек. Поэтому одним спортзалом здесь не ограничатся, еще два спортивных объекта на очереди», - сообщалось 14 ноября 2019 года на сайте РГВК «Дагестан».

Место для строительства стадиона было выбрано на окраине села, для этого земли сельхозназначения были переведены в категорию земель поселения, сообщил Магомед Патхулаев. «Это очень удачное место», - добавил он.

После ввода в эксплуатацию стадион будет передан на баланс администрации района, уточнил Патхулаев. «Тендер уже объявлен, и 2 марта будет объявлен победитель, после этого начнутся [строительные] работы. К концу года его уже должны завершить. Это будет самый настоящий современный стадион, который сможет принять соревнования республиканского масштаба», - рассказал Магомед Патхулаев.

Он сообщил, что в селе есть команда по мини-футболу «Ансалта», и она будет базироваться на этом стадионе. По словам Патхулаева, построенный в конце прошлого года в Ансалте спортзал является типовым.

Местные жители одобрили идею строительства стадиона в селе Ансалта

Футбольное поле необходимо для населения Ансалты, считает директор местной школы Мухидин Запиров.

«Сейчас взрослые и дети идут за два километра, на пустошь, чтобы поиграть в футбол. Перед школой есть площадка, но она асфальтирована, и при падении есть риск получить ушибы. В последнее время люди начали вести здоровый образ жизни, стали меньше пить и курить и больше заниматься спортом», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Мухидин Запиров.

Он отметил, что рядом с Ансалтой есть два села, жители которых смогут часто приходить на стадион. «Соседние села расположены в трех километрах. И сейчас многие жители этих сел приходят в наш борцовский спортзал», - добавил Запиров.

Из опрошенных корреспондентом «Кавказского узла» трех жителей Ботлихского района, двое сказали, что не слышали о планах строительства стадиона в Ансалте, но идею возведения спортивного объекта поддержали.

«Я читал в новостях про стадион в Ансалте. Но от нас это далеко, примерно 30 километров. Поэтому я не думаю, что часто смогу посещать стадион. Это больше интересно тем, кто живет поблизости. Но думаю после открытия я все-таки пойду поиграть на поле», - отметил мужчина, представившийся Умаром.

Житель села Рахата Ахмед сказал, что у них в селе есть небольшой борцовский зал, где дети занимаются спортом. «О стадионе я ничего не слышал. Но таких больших футбольных полей в районе вроде нет. Поэтому хорошо, что его построят, можно будет ездить поиграть в футбол, почему бы нет», - отметил он.

В селении Анди есть поле для игры в мини-футбол, но большая спортивная площадка в районе необходима, указал житель этого села Тулпар. «Я, если честно, первый раз слышу про стадион. Но, если его построят, то это хорошо, тут никаких вопросов нет. Такое спортивное сооружение для района, конечно, нужно, где бы он ни находился. Как только стадион откроется, я съезжу, посмотрю обязательно», - отметил мужчина.

Расул Магомедов