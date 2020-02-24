Скриншот со страницы в сообществе news_dagestana в соцсети Instagram https://www.instagram.com/p/B83lJDGBvn_/

24 февраля 2020, 07:54

Жители Дагестана раскритиковали планы строительства стадиона в горах

Власти подготовили проект строительства стадиона в Ботлихском районе, стоимость которого составила более 144 миллионов рублей. Эти деньги стоило бы направить на решение других, более актуальных для селян проблем, считают пользователи соцсети и местные жители.

Что было потом: Пользователи соцсетей сочли завышенной цену стадиона в Ансалте

Стадион с футбольным полем и беговыми дорожками запланировано построить в горном селе Ансалта.

Принято решение о строительстве стадиона, проект уже выставлен на торги, сообщил 21 февраля со ссылкой на главу района Ботлихского Магомеда Патхулаева ТАСС.

Стоимость проекта - 144,2 миллиона рублей, основная часть из которых (более 92,8 процента) будет выделена из федерального бюджета, остальные средства направят их бюджета Дагестана, следует из конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок России. Проект, который включает в себя административное здание, беговые дорожки, трибуны для зрителей, футбольное поле с электронным табло, по условиям контракта должен быть завершен до 10 декабря 2020 года. По данным Всероссийской переписи   населения 2010 года, в селе проживают 4598 человек.

Новость о строительстве стадиона была опубликована 22 февраля в соцсети Instagram, в сообществе news_dagestana, насчитывающем 194 тысячи подписчиков. По данным на 7.20 мск сегодня она набрала более 20,4 тысячи просмотров и 94 комментария.

Пользователи соцсети раскритиковали планы строительства стадиона.

"В школах теплых туалетов нет... а они стадионы строят на такие суммы", - написал пользователь marat0584.

"Лучше детям сиротам, инвалидам, больным распределить эти деньги, (а также) нуждающимся пенсионерам", - считает baga6573.

Пользователь под ником umi.1975  считает, что перед тем, как строить стадион, следовало бы спросить мнение местных жителей. "Стройте фабрики. А уже заработанные от фабрик стройте мечети и футбольные поля", - написал он.

По мнению zaur_ay, строить стадион в горном районе нецелесообразно. "Столько же нужно будет выделить на закупку мячей, так как если за поле вылетит, с обрыва доставать (их) дороже обойдётся", - скептически отметил он.

Пользователь patimat55551243 считает, что сначала строило бы построить дороги. "Дороги сделайте. Зачем там стадион, кто будить туда ходить?" - написал он.

Скриншот комментария пользователя _stiven_seagal_ в Instagram https://www.instagram.com/p/B83lJDGBvn_/.

"Лучше эти деньги раздайте населению Ботлихского района для улучшения материального положения и благополучия в семье", - полагает пользователь под ником _stiven_seagal_.

«На эти деньги можно было построить мини-футбольные поля во всех селах района», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Ботлихского района Ахмед.

«Кавказский узел» также писал, что в декабре власти Дагестана выделили 60 миллионов рублей на разработку проекта строительства ледового дворца в Махачкале. Горожане усомнились в необходимости развивать зимние виды спорта в южной республике.

Примечание:

"Махачкалинцы раскритиковали планы мэрии по установке памятника", "Проблемы "Ак-Гёль" затронули махачкалинцев сильнее акций Навального", "Махачкалинцы запросили у мэра ответ о судьбе двух недостроев". 

Автор: Олег Ионов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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