Пользователи соцсетей сочли завышенной цену стадиона в Ансалте

25 февраля 2020, 01:23

Миллионы рублей, выделенные на строительство стадиона в Ботлихском районе, можно потратить более рационально, считают пользователи соцсетей. Часть из них согласилась, что новые спортивные объекты этому району нужны.

Как писал "Кавказский узел", власти подготовили проект строительства стадиона в Ботлихском районе, стоимость которого составила более 144 миллионов рублей. Эти деньги стоило бы направить на решение других, более актуальных для селян проблем, считают пользователи соцсети и местные жители.

Стоимость проекта - 144,2 миллиона рублей, основная часть из которых (более 92,8 процента) будет выделена из федерального бюджета, остальные средства направят из бюджета Дагестана, следует из конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок России. Проект, который включает в себя административное здание, беговые дорожки, трибуны для зрителей, футбольное поле с электронным табло, по условиям контракта должен быть завершен до 10 декабря 2020 года. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в селе проживают 4598 человек.

Пользователи соцсетей поспорили о необходимости строительства стадиона с футбольным полем и беговыми дорожками в горном дагестанском селе Ансалта. Часть комментаторов согласилась с тем, что местные жители давно нуждаются в подобном спортивном объекте.

«Ждем и надеемся», - написал пользователь под ником mgsh05 в группа ansalta.ru (11,8 тысяч подписчиков) в Instagram. «Надеемся и ждём, давно пора!» - поддержал предыдущего комментатора murtazaliev_22. Пост за три дня набрал 2446 просмотров.

«А что плохого в (стадионе)? Тем более, из федерального бюджета. Хоть какие-то рабочие места будут", - написал Shamil Rasulov в группе Dbmen (25 367 подписчиков) в соцсети «ВКонтакте». Новость о строительстве стадиона в Дагестане за три дня набрала 1,1 тысячи просмотров.

«Радуйтесь, что строят. Хотя бы дети будут здоровый образ (жизни) вести», - написал ahmed_ziyav в группе dagizvestiyaa (178 тысяч подписчиков) в Instagram.

Ранее побывавший в Ботлихе российский президент отметил необходимость развивать социальную сферу в населенном пункте, а также сообщил о планах строительства, в том числе спортивных объектов. «Я посмотрел, Ботлих в целом развивается, выглядит неплохо, хотя есть ещё над чем работать, безусловно. Нужно и социалку развивать, нужно, вы знаете, у нас в планах ещё две школы, детский сад, спортивные сооружения, причём и крытые, и закрытый спортивный объект, и футбольное поле, чтобы молодым людям, девушкам, ребятам было чем и где заниматься полноценно», - процитировала заявление Владимира Путина его пресс-служба на официальном сайте после посещения села 12 сентября 2019 года.

Пользователи соцсети также обозначили другие более важные, по их мнению, задачи, на которые следовало обратить внимание властям. «Лучше чем этот стадион делать, сделайте в нескольких селах мини-футбольные площадки», - написал a.i.s.26 в официальной группа села Ботлих tut.botlikh_ (17,4 тысячи подписчиков) в Instagram. Пост за три дня набрал 2269 просмотров.

«Сельское хозяйство лучше бы развивали, фермерства и т. д.», - также в группе dagizvestiyaa возмутился mramor__granit__mma.

«Лучше эти деньги потратили бы на нуждающихся, пожилых или больных детей, чем стадион», - также считает __umakhanov_1992.

«Это тоже для народа.. ты же пишешь, на другое можно было мол запустить, на поле тоже молодые будут играть тренироваться и развиваться», - ответил ему aglarov_05.

Отметим, что в ноябре 2019 года глава Дагестана Владимир Васильев отчитался об открытии спортивного зала в селе Ансалта Ботлихского района после обращения местных жителей с требованием построить спортзал к Владимиру Путину. «Четыре направления – 350 учеников. Заниматься здесь отныне в 3 смены будут не только жители Ансалты […] Спортом в Ботлихском районе охвачено более 5 тысяч юношей и девушек. Поэтому одним спортзалом здесь не ограничатся, еще два спортивных объекта на очереди», - сообщалось 14 ноября 2019 года на сайте РГВК «Дагестан».

Комментаторы также выразили возмущение по поводу озвученной стоимости проекта строительства стадиона. «144 миллиона (рублей) - это 70 квартир. Общество должно быть против такого безумного расточительства», - считает пользователь той же группы под ником avia_jd_sales_azizbek.

«Там максимум за 44 миллиона можно построить прекраснейшее поле со всей инфраструктурой...Дело конечно хорошее, но не за такие же деньги. За такие деньги можно такие же ещё в 3-4 сёлах построить», - считает magomedov_005__82.

«За такие деньги можно построить стадион уровня финала лиги чемпионов!» - поддержал предыдущих комментаторов g_s_82. Новость о строительстве стадиона в группе в соцсети за три дня набрала 28854 просмотров.

Пользователи соцсети также засомневались в прозрачности освоения бюджетных средств на строительство стадиона в дагестанском селе. "Построят они за 3 миллиона, остальное в карман, и будет это футбольное поле стоять", - написал в группе пользователь под ником samoylov5903.

"Из них 100 млн уйдёт в карман кому-то, а 44 млн - на строительство", - считает bekiev.8.