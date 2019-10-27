Махачкалинцы запросили у мэра ответ о судьбе двух недостроев

27 октября 2019, 17:25

Жители Махачкалы потребовали от властей прояснить судьбу двух недостроенных зданий в городском парке. Мэр города уже поручил признать строения незаконными, сообщили в администрации.

Фотографии, на которых видны огороженные заборами недостроенные здания на территории парка, опубликовала сегодня на странице движения "ГородНаш" в Facebook активистка Мадина Ибрагимова.

"Так называемый парк "50 лет Октября", вернее, то, что от него осталось. Эти две "заброшки" чьи? И почему ни у дирекции парка (есть ли они вообще), ни у администрации Махачкалы не возникает вопросов? Кто, когда, на основании чего возвел эти бетонные коробки? Салман Дадаев, вы неоднократно обходили парк, у вас не возникло вопросов? Прошу администрацию Махачкалы, прокуратуру Дагестана обратить внимание и выяснить, кто и на каком основании возвел эти строения", - говорится в сообщении Мадины Ибрагимовой.

Под публикацией размещено, по состоянию на 17.25 мск, 10 комментариев. Авторы некоторых из них выразили недовольство деградацией парковой зоны. "Умники", разрушители уничтожили парки", - написала, в частности, Зоя Куннуева.

"Следует налоги на подобные земельные участки поднять до небес. Сразу все станет известно!" - высказал мнение пользователь с ником "Левитский Владимир".

На сообщение Мадины Ибрагимовой отреагировала также Зайнаб Алимирзаева, в профиле которой указано, что она работает в администрации Махачкалы.

"Этим строениям как минимум лет по 10. Он (Салман Дадаев) увидел их в первый же раз, когда осматривал парк. По поводу этих строений дано поручение обратиться в судебные органы для признания их незаконными и последующего сноса", - написала Зайнаб Алимирзаева.

Салман Дадаев возглавляет мэрию Махачкалы с января 2019 года. До этого он руководил управой Басманного района Москвы, говорится в биографии чиновника, опубликованной на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" писал также, что активисты движения "ГородНаш" также неоднократно протестовали против загрязнения и застройки озера Ак-Гёль в Махачкале. 8 июля они провели в Махачкале серию одиночных пикетов, потребовав построить очистные сооружения на озере. Экологическая ситуация катастрофична, но власти бездействуют, заявили участники акции протеста.