Махачкалинцы ответили критикой на рейд чиновников по городским дворам

02 октября 2019, 12:19

Жители Махачкалы призвали власти благоустроить те дворы, которые не были проверены чиновниками. На обустройство дворов, парков и скверов будет потрачено 225 миллионов рублей, пообещали власти.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня блогер-урбанист Илья Варламов посетил Махачкалу и после разместил отчет об этой поездке в своем "Живом Журнале", отметив, что столица Дагестана почти не изменилась с 2015 года, оставшись грязным и изуродованным самостроями городом с некомфортной средой и плохой системой общественного транспорта. Блогер также представил видео о прогулке, назвав Махачкалу "одним из худших российских городов". Он призвал Дадаева не ссылаться на менталитет местных жителей как на препятствие для разрешения проблем.

2 февраля 2015 года Илья Варламов опубликовал в "Живом Журнале" отчет о своей поездке в столицу Дагестана - "Плохая Махачкала". "Город грязный, разбитый и некрасивый", - написал Варламов, указав на проблемы с вывозом мусора, самостроями, маршруткам в качестве общественного транспорта, отсутствием детских площадок.

В Махачкале на благоустройство 32 дворовых территорий, а также шести парков и скверов из бюджета выделено 225 миллионов рублей. Все работы будут завершены до 1 декабря, говорилось в сообщении пресс-службы правительства Дагестана 1 октября.

Благоустройство 13 дворов в Ленинском районе Махачкалы будет завершено до 25 октября: около дворов выложили плитку, участки для детской площадки выстланы мягким покрытием, также появятся игровые комплексы, скамейки и фонари, озеленение и воркаут-площадки. В некоторых домах были выполнены дополнительные работа, например, ремонт подъездов и кровли.

В Кировском и Советском районах города работы только начались, сообщили власти Дагестана во время рейда по махачкалинским дворам, который провел 1 октября руководитель администрации главы и правительства Дагестана Владимир Иванов и мэр Махачкалы Салман Дадаев.

Работы по благоустройству дворов и парков в Махачкале осуществляются в рамках программы "Мой Дагестан - комфортная городская среда". В 2019 году из федерального бюджета на реализацию этой программы выделено около миллиарда рублей, которые направлены на обустройство дворовых и общественных территорий в 39 муниципалитетах Дагестана, сообщалось на сайте правительства республики 1 октября.

"В зависимости от пожеланий жителей во дворах кладут новый асфальт, устанавливают детские и спортивные площадки, монтируют освещение, кронируют деревья. За качеством работ следят и сами жители", - прокомментировал рейд чиновников Дадаев на своей официальной странице в Instagram 1 октября.

По словам махачкалинского градоначальника, городские и региональные власти посетили двор дома №30а по улице им. И. Казака, дом №8 по улице им. Нахимова и двор дома №184 по улице им. Магомедтагирова.

В ответ на рейд чиновников по некоторым дворам города местные жители призвали власти обратить внимание на необходимость благоустройства в тех дворах Махачкалы, которые не были проверены представителя региональных властей. С такими просьбами к мэру обратилось 13 пользователей. "К нам приезжайте … Шоссе Аэропорта, 2а, и увидите, что здесь творится: ни асфальта, ни освещения, мусорные баки стоят прям на дороге возле нашего дома … уже устали обращаться в администрацию», - написал пользователь под ником iuliiadenisova6592.

"Хватит (чиновников) по кругу по центру водить, ведите на окраины города, что там творится: есть там освещение уличное, уложен асфальт. Ведите их в Научный город, где свет 150 вольт", - прокомментировал __nurik_.

"На ул. А. Гаджиева, 8 (Виноградная) обратите внимание, что нет площадки детской, всё в ямах...", - написал zamerzshii_v_inste.

Среди требующих благоустройства пользователи соцсети назвали дворы по улицам: Нахимова, 13, Виноградная, 10, Каммаева, 15, Темирязева, 1а, Шамиля, 68, Лаптиева, 53, Акушинского, 32 и 30.

Три пользователя призвали власти обратить внимание на отсутствие парков, а также необходимость их благоустройства. "Срочно нужны парки. Просто панически не хватает места для отдыха от этой суеты, и их нужно максимально много", - считает remont_05_garant.

"В парки идти с семьёй порой бывает очень неудобно: либо нет туалетов, либо уничтоженные, а также нужно и намаз делать, омовение делать, а когда всего этого нет, приходится искать...", - сообщил другой пользователь под ником zh_mrasul_k.

Видео рейда чиновников по городским дворам было выложено 1 октября и за 13 часов набрало 7291 просмотр и 45 комментариев. Видеоролик о проверке благоустройства махачкалинских дворов, опубликованный 1 октября на официальной странице правительства Дагестана в Instagram, за 18 часов набрал 4631 просмотр, функция комментариев в этом аккаунте закрыта.

Напомним, что дагестанские СМИ уже после избрания Салмана Дадаева на должность мэра Махачкалы рассказали о тезисах его программы. Опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы расширили список задач, которые должен решить глава города. Если ранее главными проблемами были названы состояние коммунальной инфраструктуры, ремонт дорог, обустройство парков и скверов, обеспечение качественной питьевой водой, то при повторном опросе к этим пожеланиям добавились требования решить проблемы вывоза мусора, уплотнительной застройки и улучшения ситуации с общественным транспортом.