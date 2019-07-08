Махачкалинцы потребовали остановить загрязнение озера Ак-Гёль и Каспия

08 июля 2019, 16:07

Семь активистов провели в столице Дагестана серию одиночных пикетов, потребовав построить очистные сооружения на Каспийском море и махачкалинском озере Ак-Гёль. Экологическая ситуация катастрофична, но власти бездействуют, заявили протестующие.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля Роспотребнадзор Дагестана сообщил, что в ряде дагестанских городов очистные сооружения нуждаются в ремонте или отсутствуют, при этом сточные воды сбрасываются в море. По данным ведомства, сброс сточных вод в море привел к повышению уровня загрязнения воды на шести пляжах Махачкалы. Ведомство обратилось в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело из-за угрозы вреда здоровью населения.

В пикете на центральной площади Махачкалы приняли участие организатор акции Лариса Бачиева и еще шестеро активистов. Сменяя друг друга, они держали плакат с обращением к главе Дагестана: "Владимир Абдуалиевич, наши налоги и все сборы направьте на очистные сооружения Каспия и Ак-Гёля". Акция началась около 12.00 мск, продлилась примерно час. Сотрудники полиции претензий к активистам не предъявляли, но попросили "толпу не собирать", передал корреспондент "Кавказского узла".

Лариса Бачиева пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что пикет вызван катастрофической экологической ситуацией с Каспийским морем и озером Ак-Гёль. "Берег моря в ужасном состоянии, он весь усеян мусором и мертвой рыбой. Я уже не могу на это все смотреть. До сих пор у нас в городе нет очистных сооружений. Власти ссылаются на отсутствие средств. Так вот, я и предлагаю им выход: пусть наши налоги, сборы, которые каждый день поднимаются, пусть штрафы, которыми нас душат, пусть все, что собирают с дагестанского народа, направят на строительство очистных сооружений на Каспии. Основная проблема - это отсутствие очистных, мы годами купаемся в фекалиях", - сказала Лариса Бачиева.

За последние годы площадь озера Ак-Гёль сократилась в несколько раз, и виноваты в этом власти, считает активистка. "Каждый день я прихожу на озеро Ак-Гёль и вижу, как его целенаправленно, умышленно убивают, засыпают. Оно все меньше и меньше, скоро совсем исчезнет. На озеро властям вообще наплевать. Народ тоже наблюдает за тем, как оно уничтожается, и молчит. Туда же сбрасываются все канализационные стоки коммерческих зданий и жилых домов у озера. Это безобразие надо перекрыть. Мне страшно за нас и наше будущее. Я не остановлюсь, пока власти не предпримут в этом направлении конкретных действий", - заявила Лариса Бачиева.

Озеро Ак-Гёль нуждается в защите, написали 31 мая жители Махачкалы в группе mkala_ в соцсети Instagram в ответ на предложение разбить на его месте парк. Махачкалинские активисты неоднократно протестовали против загрязнения и застройки озера.

Чистота озера и моря зависит не только от властей, но и от горожан, отметила участница пикета Анастасия. "Я мать четверых детей. И я хочу защитить наше море и озеро для себя и своих детей, так невозможно дальше жить. Я призываю людей прекратить мусорить. Хватит все загаживать. От властей республики мы требуем, чтобы построили очистные сооружения, а от людей - соблюдения чистоты, бережного отношения к окружающей среде", - сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла".

"Я родилась в этом городе и всю жизнь здесь живу, здесь живут мои дети и внуки. Я люблю свой город и очень страдаю, видя, во что его превратили. Озеро Ак-Гёль - прекрасный водоем в черте города, но от него скоро ничего не останется, вместо дна и рыб мы в озере видим только строительный мусор. На море невозможно купаться - боишься заразиться чем-нибудь. Особенно я боюсь за внуков. Неужели в таком большом городе нельзя построить очистные, сколько еще канализация будет стекать в море? Каспий - это такая благодать, которую нам дал Всевышний, а мы все во что его превратили? Мы должны оставить нашим детям чистое море, озеро, зеленый город", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Зайнаб Рашидова. Она добавила, что будет и дальше принимать участие в подобных акциях.

Прохожие поддержали протестующих. "Правильные у них требования, молодцы, давно пора решить вопрос с очистными", - сказала женщина с детьми, назвавшаяся Айшат.

Во время пикета Ларису Бачиеву приняли в здании правительства Дагестана. "Меня пригласили в отдел приема граждан, спросили, какие у меня требования. Я заявила, что согласна на встречу только с Владимиром Васильевым или [председателем правительства Дагестана] Артемом Здуновым. Я объяснила, что ни с кем из других чиновников я встречаться не буду. Меня просили акции не проводить, народ не собирать. Я сказала, что пока не увижу, что предпринимаются конкретные шаги в решении наших требований по поводу озера и моря, я буду проводить акции и собирать людей. Мне сказали, чтобы я принесла заявление, где четко будут указаны наши требования. Я позже пойду туда с этим заявлением", - рассказала Бачиева.

Журналистка, активистка движения "Город Наш" Светлана Анохина также считает, что ситуация и с морем, и с озером катастрофическая. Так же, по ее мнению, обстоит дело и с парками, садами и лесами в Дагестане. "Если у нас есть экологи, то они должны были умереть от приступов удушья и панического ужаса, потому что они лучше, чем я, понимают ситуацию. Мне очевидно, что она просто катастрофическая, я чувствую, что мне трудно дышать. Я вижу вонючее море, куда сливаются фекалии, я вижу озеро, которое сравниваешь с фотографиями 50-х 60-х годов, и понимаешь, что с ним сделали - его же загубили", - сказала Анохина корреспонденту "Кавказского узла".

Анохина считает, что пикеты и митинги в решении этих экологических проблем не помогут. "Я считаю, что надо начать с показательных судов над работниками мэрии. Потому что, на мой взгляд, они процентов на 70 ответственны за все это. Затем эти же методы надо применить к другим сотрудникам министерств, ответственных за вопросы экологии", - сказала Анохина. Она подчеркнула, что такие судебные процессы должны быть показательными.