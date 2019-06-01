Участок у озера Ак-Гель возвращен в собственность Махачкалы

01 июня 2019, 21:56

Вступило в силу решение Ленинского райсуда Махачкалы, возвращающее земельный участок у озера Ак-Гель в собственность столицы Дагестана, сообщила прокуратура. Озеро Ак-Гель нуждается в защите, считают пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля Ленинский райсуд Махачкалы признал недействительными документы о праве собственности местного жителя на участок площадью 1000 квадратных метров кадастровой стоимостью 7,6 млн рублей, который расположен в водоохранной зоне озера Ак-Гель и был выделен под индивидуальное строительство.

В апреле 2018 года прокуратура Дагестана обнародовала результаты проверки, согласно которой девять участков на озере Ак-Гёль были зарегистрированы по поддельным постановлениям администрации Махачкалы.

Заочное решение Ленинского районного суда Махачкалы вступило в законную силу, и земельный участок возвращен в собственность муниципального образования, говорится в сообщении от 31 мая на сайте прокуратуры Дагестана.

Ведомство отмечает, что вступившее в законную силу решение суда направлено в адрес руководителей Управления Росреестра по Дагестану и дагестанского филиала ФГБУ «Федеральной кадастровой палаты» для исполнения в части аннулирования свидетельства о регистрации права собственности и снятии земельного участка с государственного кадастрового учета.

Озеро Ак-Гель нуждается в защите, написали 31 мая жители Махачкалы в группе mkala_ соцсети Instagram в ответ на пост с предложением разбить на его месте парк. Пост за сутки собрал 437 комментариев.

«Ак-Гель это обычная яма в низине, куда стекаются дождевые стоки. А дождь смывает всю грязь с улиц и мостовых. Если есть дожди, озеро поднимается, нет дождей, оно усыхает. Плюс к тому в озеро стекает вся канализация с окрестных домов. В этом районе нигде нет канализации. Туалеты выведены прямо в озеро. Сейчас вокруг построили высотки. А стоки нагло вывели прямо в озеро. Вы не видите, как оно воняет летом, подойти невозможно. […] предлагаю убрать эту грязь с глаз горожан и разбить на его месте красивый современный парк. […] Ак-Гель это большой позор Махачкалы», - приводятся слова одного из пользователей соцсети Рамазана Рабаданова в этой группе.

«Озеро не виновато, что из него сделали помойную яму», - отреагировала lina_akhmedova_.

«В советские времена, когда не было никаких строек, это озеро прекрасно существовало без каких-либо канализаций, и никакой вони летом там не ощущается», - заявил isaev413.

«Ни разу не чувствовал запах, о котором речь, хотя и частенько гуляю вдоль Ак-Гёль», - отметил zabihiy_.

«Есть там канализация уже 100 лет, мы там живем», - отметила __malli_shuga.

«Озеро нельзя трогать‼» - ️отреагировал пользователь под ником __media_soyuz__.

«Как раз-таки надо снести все дома, раскопать все, что засыпали, и дополнить воду, какая она была, вывести с канавы трубу на озеро, что дополняло, все стоки закрыть, оштрафовать на миллионы и на эти деньги расширять», - предложил пользователь dzhamal418.

«Надо убирать тех, кто превратил это озеро в помойную яму, а озеро не вчера появилось на этом месте - Махачкала не существовала, когда это озеро там было», - высказался lekagro.

«Надо не озеро осушать, а снести незаконные постройки и посадить парк вокруг», - согласна i_rezeda1708.

«Руки прочь, напрочь, от нашего озера!» - написал majr_01.