13 человек изолированы в Ростове-на-Дону по приезде из Китая

11 февраля 2020, 16:14

В Ростове-на-Дону организовано наблюдение за состоянием побывавших в Китае людей, врачи берут у них анализы на коронавирус.

Как писал "Кавказский узел", эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. В России, в том числе в регионах Южного федерального округа, усилен контроль за состоянием здоровья людей, которые приезжают из Китая и других стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

По данным Государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения, в Китае подтверждено 42 638 случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV. Из заболевших 1016 человек умерли, еще 3996 выздоровели и выписаны из больниц, сообщает сегодня, 11 февраля, ТАСС.

Детская больница в Ростове-на-Дону временно стала изолятором для прибывающих из Китая людей. За ними наблюдают даже при отсутствии симптомов заболевания. "В изолятор помещены 13 человек, у всех у них взяты анализы на коронавирус", - со ссылкой на пресс-службу городской администрации передал сегодня "Интерфакс".

По состоянию на вечер 10 февраля лабораторно подтвержденных случаев распространения коронавирусной инфекции в Ростове-на-Дону не выявлено, отчитались городские власти на своем сайте.

Ранее министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская призвала не скупать в аптеках маски и противовирусные препараты. "Оно потом просто лежит и выбрасывается. Просто так по улице в маске ходить тоже не надо - лучше подышать свежим воздухом", - процитировала 7 февраля Быковскую "Красная весна".

На фоне сообщений о распространении вируса в мире в регионах выросли цены на медицинские маски. Рекордный же рост цен показали Адыгея, где маски подорожали более чем в 15 раз, и Дагестан, где они стали стоить дороже в шесть с половиной раз.

С конца января из-за эпидемии в Китае были отменены чартерные рейсы в эту страну из ростовского аэропорта "Платов", передал 27 января ТАСС.