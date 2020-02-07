Родственники обвиненных в терроризме дербентцев попросили передать дело за пределы Дагестана

07 февраля 2020, 08:45

Родственники трех жителей Дербента, обвиненных в терроризме, встретились 6 февраля с главным федеральным инспектором по Дагестану Александром Степановым и попросили его содействия в передаче расследования дела о пытках в отношении задержанных на федеральный уровень. Защите удалось ознакомиться с материалами проверки по заявлению о пытках только после обращения в суд, заявил адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Дербента Ислам Барзукаев, Гасан Курбанов и задержанный вместе с ними 15 июня 2019 года Мирзаали Мирзалиев (в СМИ его имя указывалось также как Миразали Мизаралиев) заподозрены в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Они заявили, что их пытками и угрозами вынудили подписать признательные показания. Позже им предъявили обвинение в участии в незаконном вооруженном формировании, а затем - в создании террористического сообщества. 13 января суд продлил арест Барзукаеву и Курбанову, а Мирзалиеву изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Родственники обвиняемых провели 27 января в Махачкале одиночные пикеты с требованием "остановить беспредел в Дагестане".

Родственники обвиненных в терроризме настаивают, что Барзукаев и Курбанов невиновны. Матери Барзукаева и Курбанова 24 июня 2019 года объявили у здания полиции в Дербенте голодовку с требованием освободить их сыновей. Ночью 4 июля 2019 года состояние здоровья обеих протестующих резко ухудшилось, но они отказались от госпитализации. 9 июля 2019 года женщины приостановили акции протеста из-за ухудшения здоровья.

Родные трех арестованных по обвинению в терроризме жителей Дербента 6 февраля попали на прием к главному федеральному инспектору по Дагестану Александру Степанову. У Елены Барзукаевой, матери одного из обвиняемых Ислама Барзукаева, накопилось две папки с обращениями в различные инстанции. Барзукаева взяла их с собой на встречу с федеральным инспектором и показала ему полученные ответы на свои обращения, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Изучив их, он сказал, что они являются отписками, и среди них нет серьезных ответов. Он пообещал, что по итогам нашего приема направит обращения в Следственный комитет по Дагестану и республиканскую прокуратуру с просьбой провести тщательную проверку по всем изложенным нами фактам", - сообщила Барзукаева.

Чтобы делом занялись всерьез, его необходимо передать на федеральный уровень, считает она.

"Все наши обращения в дагестанские органы идут по кругу, и получается, что правоохранительные органы проверяют друг друга. Смысла обращаться в местные органы я уже не вижу. Дело о зверских пытках наших детей здесь не расследуется, мы получаем только отписки. Поэтому необходимо, чтобы наше дело рассматривалось за пределами Дагестана", - предположила она.

Адвокату Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова Тагиру Шамсутдинову удалось ознакомиться с материалами проверки по заявлению о пытках только после обращения в суд, сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

"Следственные органы доступ к материалам нам не обеспечивали. Поэтому мы вынуждены были обратиться в суд. 3 февраля суд предоставил нам материалы", - рассказал адвокат.

Изучив их, защитник пришел к выводу о необходимости обжаловать отказ следователя в возбуждении уголовного дела. "Органы предварительного следствия отказали в возбуждении уголовного дела без проведения важнейших следственных действий", - сказал он, добавив, что в интересах своих доверителей не может пока раскрыть подробностей.

После того, как суд 13 января продлил меру пресечения Исламу Барзукаеву, ее сына на семь дней поместили в карцер, сообщила Елена Барзукаева.

"Я обратилась во ФСИН и прокуратуру с требованием объяснить, почему Ислам неделю провел в карцере", - отметила она. Женщина также намерена добиться от руководства СИЗО разрешения на проведение медицинского обследование ее сына.

"Врачи изолятора говорят, что он здоров, но я считаю, что ему необходимо провести обследование. У него появились проблемы со здоровьем. Нужно провести кардиограмму, УЗИ, МРТ и КТ. Но пока такое разрешение не дают", - добавила она, отметив, что будет добиваться разрешения на медосмотр специалистами обращениями в вышестоящие инстанции.

Врачи Республиканского травматологического центра в Махачкале 4 февраля провели операцию на коленном суставе Гасану Курбанову, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" его тетя Зайнаб Рабаданова.

"Колено он повредил, когда его привезли в ИВС и очень грубо затолкали в кабинет, тогда он ударился ногой об стул. Эта травма не сразу дала о себе знать, но позже он начал хромать. Он прошел МРТ-обследование, которое показало, что у него разорваны связки", - рассказала женщина.

В больнице Гасана Курбанова навестили члены Общественной наблюдательной комиссии, которым он рассказал о том, как он получил травму, сообщила Зайнаб Рабаданова.