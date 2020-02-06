Власти Армении инициировали прекращение полномочий судей Конституционного суда

06 февраля 2020, 08:28

Депутаты от правящего политического блока "Мой шаг" предложили внести в Конституцию Армении изменения, которые позволят прекратить полномочия конституционных судей, избранных до вступления Конституции в силу. Пользователи Facebook поспорили о последствиях этой инициативы.

Как писал "Кавказский узел", осенью 2019 года следователи обвинили главу Конституционного суда Грайра Товмасяна в фиктивных аукционах. Зимой 2019 года Товмасяну было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями в бытность министром юстиции. Грайр Товмасян считает уголовное преследование политически мотивированным. Премьер Никол Пашинян нарушил презумпцию невиновности, опубликовав в соцсети репортаж о подробностях уголовного дела Грайра Товмасяна, заявили правозащитники. Беспрецедентный уровень напряженности между правительством и Конституционным судом угрожает судебной системе, заявили содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по Армении.

Совет парламента одобрил созыв 6 февраля внеочередного заседания, а также утвердил одновременное слушание в первом и втором чтениях инициатив правящей фракции "Мой шаг" в один день, сообщила 5 февраля корреспонденту "Кавказского узла " член Совета парламента, депутат фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян.

За повестку заседания совета высказались исключительно представители правящей фракции, рассказала она. "Депутаты фракций "Процветающая Армения " и "Просвещенная Армения " высказались против повестки ", - отметила депутат.

Согласно регламенту Национального Собрания Армении, для слушания законодательных инициатив одновременно в первом и втором чтениях необходимо одобрение Совета парламента, который состоит из 18 депутатов. Правящую фракцию "Мой шаг" в нем представляют 12 депутатов, оппозиционные фракции Процветающая Армения " и "Просвещенная Армения " представлены четырьмя и двумя парламентариями, соответственно.

Правящая фракция, в частности, предложила поправки, позволяющие вносить изменения в Конституцию в обход Конституционного суда. Если парламент одобрит инициативу, для вступления в силу конституционных поправок подпись президента не будет обязательным условием.

Помимо этого, в повестку заседания включен проект поправки в Конституцию о прекращении полномочия конституционных судей, избранных до вступления в силу Конституции 2015 года. Авторами этой инициативы выступили одновременно 37 депутатов правящей фракции.

Согласно регламенту парламента, инициировать конституционные поправки могут не менее одной трети депутатов от общего числа парламентариев. Для принятия изменения в Конституции нужно не менее 2/3 голосов от общего числа парламентариев, или же 88 из 132 депутатов. Фракция "Мой шаг " представлена 88 парламентариями.

Авторы поправки предлагают изменить статью 213 Конституции, согласно которой судьи Конституционного суда, назначенные до вступления в силу главы VII Конституции, сохраняют свои полномочия до истечения их срока в соответствии с Конституцией 2005 года. В случае принятия поправки полномочия председателя и членов Конституционного Суда, назначенных до вступления в силу главы VII Конституции Армении, прекратятся.

"Кризис вокруг Конституционного суда представляет серьезную угрозу для демократии, суверенитета и правовых качеств Армении ", - отмечено в обосновании необходимости принятия проекта (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Согласно статье 96 Конституции 2005 года, полномочия судьей Конституционного суда истекают по достижению 65 лет. Согласно статье 209 Конституции, глава VII вступает в силу в день вступления в должность новоизбранного президента. Президент Армении Армен Саргсян вступил в должность 9 апреля 2018 года. Согласно официальному сайту Конституционного суда, из девяти судей лишь двое были назначены после инаугурации Армена Саргсяна. Состав Конституционного суда: глава КС – Грайр Товмасян, 49 лет, назначен в марте 2018 года; Грант Назарян, 60 лет, назначен в феврале 1996 года; Феликс Тохян, 63 года, назначен в сентябре 1997 года; Аревик Петросян, 47 лет, назначена в декабре 2010 года; Ашот Хачатрян, 57 лет, назначен в декабре 2010 года; Араик Тунян, 53 года, назначен в июне 2014 года; Альвина Гулумян, 63 года, назначена в августе 2014 года; Арман Диланян, 45 лет, назначен в сентябре 2018 года; Ваге Григорян, 44 года, назначен в июне 2019 года.

Пользователи Facebook поспорили о намерениях правящего блока

Правящий блок может воспользоваться своим абсолютным большинством и поменять и статью 1 Конституции Армении, в которой сказано, что Армения - суверенное, демократическое, социальное, правовое государство, считает политолог Армен Варданян.

Пользователь Давид Ованнисян не понимает недовольство инициативой правящей партии. "Наконец власть делает то, что должна была сделать год назад ", - прокомментировал он.

"Не надо путать закон и Конституцию. Это опасный процесс, нужно требовать, чтобы [власти] отказались от противоправных и антиконституционных шагов ", - парировал Генрик Мартиросян.

Это прямая дорога для "становления хунты", написал в Facebook адвокат Ерванд Варосян.

Инициатива правящей партии ограничивает в правах Конституционный суд и президента, но, с другой стороны, в условиях отсутствия легитимности Конституционного суда, это единственная возможность реализации конституционной реформы без риска саботажа Конституционного суда, считает общественный деятель Овсеп Хуршудян.

"Это было бы ошибкой, если Конституционный суд был законным и независимым. Может быть, оппозиционные фракции договорились, что поправка потеряет силу после принятия новой Конституции ", - написал он в Facebook.

"Депутаты фракций "Просвещенная Армения " и "Процветающая Армения " должны сложить мандаты, если [правящая фракция] попытается свергнуть конституционный строй", - написал в Facebook Лусине Ароян.