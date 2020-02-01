Заседание ПАСЕ. Фото: пресс-служба Совета Европы.http://assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp

01 февраля 2020, 06:21

ПАСЕ призвала власти Армении снизить давление на Конституционный суд

Беспрецедентный уровень напряженности между правительством и Конституционным судом угрожает судебной системе, считают содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по Армении.

Как писал "Кавказский узел", осенью 2019 года следователи обвинили главу Конституционного суда Грайра Товмасяна в фиктивных аукционах. Зимой 2019 года Товмасяну было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями в бытность министром юстиции. Грайр Товмасян считает уголовное преследование политически мотивированным. Премьер Никол Пашинян нарушил презумпцию невиновности, опубликовав в соцсети репортаж о подробностях уголовного дела Грайра Товмасяна, заявили правозащитники. По их мнению, на главу Конституционного суда организована информационная атака.

Парламентская Ассамблея Совета Европы выражает обеспокоенность высоким уровнем напряженности между аппаратом премьер-министра и главой Конституционного суда, говорится в заявлении содокладчиков ПАСЕ по Армении Андрея Ширчеля (Словения) и Киммо Кильюнена (Финляндия), опубликованном 31 января на сайте организации.

Сдержки и противовесы являются приоритетными для демократической системы, отмечено в заявлении.

"Государственные институты должны придерживаться верховенства закона, чтить его, как на словах, так и на деле, в том числе в вопросе принципа презумпции невиновности. В противном случае они наносят непоправимый ущерб друг другу", - считают европейские парламентарии (здесь и далее перевод "Кавказского узла").

Напряженность достигла беспрецедентного уровня и может нанести ущерб всей судебной системе, доверие к которой и без того низкое, сказано в заявлении.

"До сих пор правительство и парламент соблюдали правовые процедуры урегулирования проблемы. В частности, [армянские] власти запросили мнение Венецианской комиссии о механизме досрочной отставки судей Конституционного суда. В заключении комиссии сказано, что досрочная отставка должна быть строго добровольной, и это – обязательное условие", - отметили содокладчики.

Парламент Армении 11 декабря 2019 года одобрил во втором и окончательном чтении законопроект о социальных гарантиях судьям Конституционного суда в случае их досрочного выхода на пенсию. Эти поправки в конституционный закон "О Конституционном суде" инициировал кабинет министров Армении. Одобренный законопроект опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и политологи назвали "подкупом".

Необходимо воздержаться от действий и заявлений, которые могут расцениваться как давление на судебную систему, а также принять меры для снижения напряженности, призвали депутаты ПАСЕ.

Примечание:

"Армянские политологи сочли неизбежной отставку главы Конституционного суда", "Грайр Товмасян обвинен в злоупотреблении полномочиями", "Обыск прошел в доме главы Конституционного суда Армении".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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