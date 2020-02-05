Оставлен под арестом обвиняемый в убийстве Регины Гагиевой

05 февраля 2020, 17:11

Суд на три месяца продлил арест бывшему мужу жительницы Владикавказа Регины Гагиевой. Обвиняемый проходит психиатрическое обследование.

Как сообщал "Кавказский узел", 22-летняя жительница Владикавказа Регина Гагиева в сентябре 2019 года была ранена ножом и через неделю умерла в больнице. По версии следователей, на нее из ревности напал бывший муж, сбежавший из-под домашнего ареста. Он заключен под стражу.

Верховный суд Северной Осетии постановил оставить обвиняемого под стражей до 3 мая, со ссылкой на пресс-службу суда сообщил сегодня "15-й регион".

Сам обвиняемый на заседании не присутствовал, поскольку проходит стационарное психолого-психиатрическое обследование в Санкт-Петербурге, передал сегодня информацию пресс-службы Верховного суда республики "Регион Online".

В январе глава уголовно-исполнительной инспекции в Иристонском районе Владикавказа был заподозрен в том, что не известил следствие о нарушениях домашнего ареста бывшим мужем Регины Гагиевой.

В браке муж часто избивал Регину Гагиеву, но силовики не реагировали на ее жалобы, рассказала сестра убитой Роксана Гагиева. В североосетинском МВД сообщили, что за избиение бывшей жены мужчина уже был оштрафован на 5000 рублей. Обвиняемый ранее был уволен из правоохранительных органов за жестокое избиение своей первой жены, отметил адвокат Калой Ахильгов. Следствие пообещало проверить информацию о том, что гибель Регины Гагиевой стала результатом бездействия правоохранителей, поскольку ее бывший муж в день убийства должен был находиться под домашним арестом.