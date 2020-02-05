Ахмадов раскритиковал Тумсо за слова о задержанных в Бейруте чеченцах

05 февраля 2020, 17:24

Директор чеченского информагентства Чингиз Ахмадов назвал фантазиями версию Тумсо Абдурахманова о причастности властей республики к 200 миллионам долларов, найденным у задержанных в Ливане уроженцев Чечни.

Как писал "Кавказский узел", журналист ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов 18 октября 2019 года возглавил республиканское ИА "Чечня сегодня". Он регулярно публикует в соцсети видеоответы блогеру Тумсо Абдурахманову, защищая чеченские власти. Абдурахманов расценил это как новую кампанию властей Чечни по его дискредитации. Пользователи Instagram обратили внимание, что Чингиз Ахмадов в заочном споре с Абдурахмановым неубедительно аргументирует позицию властей и злоупотребляет переходом на личности.

Тумсо Абдурахманов живет в Польше, где пытался получить убежище. Популярность блогера резко увеличилась после его публичных споров с чеченскими чиновниками. Об этих диспутах можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Поводом для критики со стороны Ахмадова стали слова Абдурахманова, сказанные 26 января во время прямого эфира в YouTube. В тот день "Новая газета" сообщила, что 15 декабря 2019 года в международном аэропорту Бейрута были задержаны два уроженца Чечни, прибывших в Ливан чартерным рейсом с десятком чемоданов, в которых оказались около 200 миллионов долларов.

Отвечая на вопрос подписчика, известно ли Тумсо о задержанных в Бейруте чеченцах, блогер сказал тогда, что не владеет информацией. Однако, уточнил Абдурахманов, история "с чеченцами, которые летят на чартерном рейсе на Ближний Восток и везут с собой 200 миллионов долларов", не могла произойти без ведома руководства Чечни.

"Я не знаю, что это за чуваки, куда они с такими деньгами ехали, на что они рассчитывали... Не могли дать людям 200 миллионов долларов наличными и "на авось" посадить их в самолет, это невозможно. Они должны были согласовать это, их должны были встречать. Наверняка все было оговорено, но в Бейруте что-то пошло не так, какое-то звено в цепи дало сбой. Почему оно пошло не так, кто эти люди, кому они везли эти деньги – ничего не понятно. Но в любом случае мы понимаем, что Кадыров замешан в этой теме", - предположил блогер.

В тот же день Тумсо Абдурахманов опубликовал в своем Telegram-канале ссылку на материал "Новой газеты", не прокомментировав информацию издания.

Сегодня ночью Чингиз Ахмадов разместил на своей странице в Instagram видеоролик, озаглавленный "Правда про $200 миллионов, Бейрут и больные фантазии поляка". "Стоило мне чуть отдохнуть от интернета, как [Абдурахманов] почувствовал волю и настойчиво рвется к тому, чтобы его наказали. Ну что ж, мне не впервой", - говорится в аннотации к видео.

Видеоролик состоит из двух частей. В первой Ахмадов, находясь в помещении и глядя в камеру, обращается к неназванному собеседнику. "Слушай, ты этому польскому сказочнику что вообще сделал такого? Он тебя уже в топ-3 рейтинга сказок внёс. "Международный аэропорт Ливана, Бейрут, 200 миллионов долларов"... Он говорит, ты там в тюрьмах торчишь? Покажи и нам этот Бейрут, нам же тоже интересно, как ты там поживаешь", - смеясь, говорит директор ИА "Чечня сегодня", слова которого переведены на русский язык "Кавказским узлом".

Далее в ролике следует видеозапись, сделанная в режиме селфи, на которой молодой мужчина, находящийся на городской улице, отвечает Ахмадову. "Чингиз, ничего не делаю... Я не в Бейруте и не в Ливане, я в городе, гуляю. Да ну его (Тумсо)... Приходи лучше сюда, в центр города. Я на площади, прогуляемся вместе", - тоже смеясь, говорит на видео мужчина, слова которого перевел с чеченского языка "Кавказский узел".

Собеседник Чингиза Ахмадова не представился, Ахмадов в видеообращении к нему также не назвал его имя.

Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".